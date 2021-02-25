Армянские генералы подняли мятеж против Пашиняна

25.02.2021, Москва, Олег Кравцов

Резко обострилась политическая ситуация в Ереване, где руководства армянского Генштаба отказалось подчиняться премьеру Николу Пашиняну.

Изначально, передает корреспондент «ПолитНавигатора», Пашинян отправил в отставку заместителя главы Генштаба ВС Армении Тирана Хачатряна.

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В ведомстве такой шаг в Генштабе назвали безответственным, антигосударственным и заявили решительный протест.

«Премьер-министр и правительство Армении отныне не в состоянии принимать адекватные решения в этой кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации. Вооруженные силы Армении долгое время терпеливо терпели «атаки», направленные на дискредитацию Вооруженных сил действующей властью, однако все имеет свои границы. Вооруженные силы Армении с честью выполнили свой долг, сражались со своим народом против врага.

Неэффективное управление действующими властями и серьезнейшие ошибки во внешней политике довели страну до краха. В связи с создавшейся ситуацией вооруженные силы Армении требуют отставки премьер-министра и правительства РА, в то же время предупреждают воздержаться от применения силы против народа, чьи дети погибли, защищая Родину и Арцах», – говорится в заявлении Генштаба.

Примечательно, что под заявлением подписалось практически все руководство Генштаба:

Начальник Генерального штаба ВС РА, генерал-полковник Оник Викторович Гаспарян.

Первый заместитель начальника Генштаба ВС РА, генерал-лейтенант Тиран Вазгенович Хачатрян.

Заместитель начальника Генерального штаба ВС РА, генерал-лейтенант Степан Робертович Галстян.

Начальник оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил – заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил, генерал-лейтенант Карен Андраникович Абрамян.

Командующий Объединенной группой войск генерал-лейтенант Тигран Джанибекович Парванян.

Начальник Управления Генерального штаба генерал-майор Альберт Размикович Багдасарян.

Генерал-майор Темур Норикович Шахназарян, начальник Управления связи с ВС РФ.

Начальник Государственного управления ракетных войск и артиллерии генерал-майор Армен Самсонович Арутюнян.

Начальник Главного управления войск ПВО, генерал-майор Армен Гришаевич Варданян.

Начальник Управления инженерных войск ВС генерал-майор Ишхан Жораевич Матосян.

Начальник тыла Вооруженных Сил генерал-майор Ромик Погосович Маргарян.

Помощник начальника Генерального штаба ВС РА, генерал-майор Комитас Размикович Мурадян.

Начальник Управления морального обеспечения Вооруженных Сил полковник Артур Арисович Погосян.

Начальник Управления делами Генерального штаба Вооруженных Сил полковник Сурен Анатольевич Арутюнян.

Начальник авиационного управления, полковник Гагик Алибекович Асланян.

Начальник Военно-медицинского управления Вооруженных Сил полковник Саак Робертович Оганян.

Полковник Вардан Васпуракович Ншанян, начальник Главного управления Вооруженных Сил РККП.

Начальник Главного управления Генштаба ВС полковник Артур Сергеевич Кумелов.

Начальник финансового управления Генерального штаба ВС полковник Вардан Манвелович Саакян.

Начальник Управления службы Генерального штаба ВС, полковник Ара Микаэлович Петросян.

Первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-майор Степан Григорьевич Горгян.

Начальник оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-майор Эдвард Эдисонович Асрян.

Начальник Управления стратегического планирования Генерального штаба Вооруженных Сил полковник Армен Арустамян.

Заместитель начальника Управления обороны ВС РА, полковник Армен Яковлевич Сейранян.

Генерал-майор Валерик Ашотович Кочарян, начальник управления боевой подготовки Главного управления подготовки вооруженных сил.

В ответ Пашинян решил отправить в отставку главу Генштаба Гаспаряна, подав соответствующее представление на имя президента.

В свою очередь противники Пашиняна из числа оппозиционно настроенных жителей Еревана начали собираться на в центре столицы. Как сообщает РИА Новости, митингующие заблокировали улицы и парализовали транспортное движение.

Примечательно, что недавно Пашинян заявил, что российские ракетные комплексы «Искандер», которые состояли на вооружении Армении, во время последних событий в Нагорном Карабахе «не взорвались или взорвались на 10%». Позже первый замглавы Генштаба Хачатрян заявил, что ракеты «Искандеров» не могут взрываться на 10% и призвал не делать «выводов с поверхностными оценками», что, возможно, и стало причиной отставки.