Армянские нацисты в центре Еревана. При участии американцев и по благословлению Пашиняна

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Во вторник, 2 января, в Ереване неонацисты провели марш в честь дня рождения лидера армянского фашизма Гарегина Нжде, создателя армянского национального легиона Вермахта, впоследствии осужденного советской властью за работу на Гитлера.

Пара десятков неонацистов во главе с бритоголовым вожаком прошлись по центру армянской столицы, выкрикивая через мегафон очень похожий на «Зиг Хайль» клич «Миша Хай» (всегда армянин) на виду у многочисленных корреспондентов, которые заранее собрались у памятника Нжде в ожидании провокационной акции.

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Интересно, что участники шествия спокойно промаршировали мимо полицейских автомобилей и собравшихся групп стражей порядка. Никто, кстати, из силовиков не предъявил никаких претензий нацистам, несмотря на то, что они несли флаги и нарукавные повязки со стилизованной свастикой. Такая ситуация говорит о поддержке акции со стороны властей.

Само стояние и выкрикивание нацистских речей у памятника главаря армянского легиона пособников Гитлера продолжалось беспрепятственно несколько часов и было показано по центральным телеканалам, а затем попало во все газеты. Фактически это была показательная реклама нового неонацистского движения в Армении, поддержанного правящим режимом.

Примечательно, но шествие в честь появления на свет Гарегина Нжде проходит одновременно с факельными маршами и акциями в честь украинского пособника германского нацизма Степана Бандеры в «незалежной». Напомним, что основатель Армянского легиона вермахта формировал части для ведения боевых действий против Красной Армиии на Кавказе, а затем против партизан в Крыму и во Франции.

На данный момент проамериканские НКО и правящая партия во главе с Николом Пашиняном пытаются максимально оправдать Гарегина Нжде, представляя его борцом за национальную независимость против «большевистской диктатуры» и освободителем от турок, так как якобы этим пытался сохранить Армению в качестве союзницы Германии и противостоять пропаганде Анкары, сравнивавшей армян с евреями.

Не зря самым известным и популярным выражением Гегерина Нжде у современных армянских ультраправых и либералов является следующее:

«Тюрков и русских я с удовольствием убиваю как в бою, так и вне боя».

Это, естественно, не может не нравиться нынешним властям и Николу Пашиняну, которые фактически благословили данную акцию неонацистов в Ереване.

И тут важным фактором является то, что нынешний вождь армянских фашистов, возглавивший шествие 2 января и выкрикивавший лозунг «Зиг Хайль», прибыл в страну из Америки и, безусловно, работает по указке из Вашингтона. Соответственно, как на дрожжах растут неонацистские организации, а данному американскому нацику начинают подражать многие юные граждане страны.

Поэтому полиция и мэрия Еревана не имели никаких претензий к данной акции, хотя даже малочисленные выступления оппозиции тут же разгоняются. Этому способствует и официальная пропаганда, так как в республике большое число монументов и улиц, названных в честь гитлеровского преступника.

Так, в армянской столице был открыт многометровый памятник Гегерину Нжде, возле которого и кучковались 2 января современные неонацисты. Такие же монументы были воздвигнуты кроме крупных городов еще в 17-ти населённых пунктах Армении. В Гюмри, где расположена российская военная база, давно стоит памятник главарю фашистов и в его честь названа улица. В Капане существует отдельный мемориал и проспект, носящий его имя.

И нынешняя активизация неонацистов под руководством эмиссаров из США вовсе не случайно. Об этом, в частности, сказал «ПолитНавигатору» лидер Антинацистского фронта Армении Айк Айвазян.

«Знаю, что их немного, их организатор и лидер родился в США и переехал в Армению оттуда. Скорее всего, это была информационная провокация, чтобы выставить в целом Армению в негативном свете. Так как сегодня Запад пытается окончательно испортить российско-армянские отношения, то данная провокация находится в этой же логике. Кроме того, Западу нужна новая армяно-азербайджанская война, и такие информационные провокации могут служить поводом для нагнетания лишнего напряжения в информационном поле двух республик», – подчеркнул политик.

И действительно многие азербайджанские СМИ вышли со статьями, в которых отмечается рост неонацизма в Армении, который якобы доказывает усиление реваншистских настроений и желание устроить этнические чистки в отношении азербайджанцев и тюрков, если они захотят вернуться в свои анклавы, существовавшие до 1989 года.

То есть, эта провокация действительно служит подспорьем для раздувания новых конфликтов и ухудшения армяно-российских отношений. И, к сожалению, неонацистские организации и настроения, подогреваемые из-за океана, будут только усиливаться.

Об этом, кстати, сообщил в своих комментариях для «ПолитНавигатора» известный блогер и общественный деятель пророссийских взглядов Мика Бадалян, проведя параллели с Украиной и с подготовкой ультраправого майдана:

«Для многих сегодня эта акция выглядит, как сборище неких придурков, когда собрались с десяток дурачков. Но я думаю, что ни в коем случае нельзя недооценивать, потому что всё то же самое мы видели на Украине. Ведь там также с кучки дурачков начинался «Правый сектор», и мы прекрасно знаем к чему это привело. Конкретно по данному случаю скажу так – это всё делается с Запада, и там готовы финансировать данное движение. К сожалению, в стране есть потенциал для роста подобных настроений, потому что многие в обществе никому не верят, потому что нет никаких лидеров, способных вести за собой в ту или иную сторону. Плюс после известных событий, мы понимаем, какие настроения панические. И совершенно не случайно выбрана фигура Нжде, который, безусловно, некий герой для части армян… Прозападные акторы будут вовсю развивать подобные настроения. У них не получилось развить на данный момент русофобию, но подогреваемые неонацистские воззрения – также часть глобальной борьбы против России».

Бадалян напоминает, что игры с неонацистами опасны для самого Пашиняна – ведь на Украине, где Янукович тайно финансировал «удобного спарринг-партнера Тягнибока» и принимал в своей резиденции главаря «правосеков» Дмитрия Яроша, в итоге ультраправые и стали главными штурмовиками Евромайдана, устроившими госпереворот.

«Проводя параллели с «Правым сектором», мы знаем, что они стали движущей силой майдана. И то же самое может случиться здесь и имеет потенциал, но в итоге приведёт к абсолютному идентичному сценарию с «незалежной», но последствия будут гораздо хуже, так как мы по территории и человеческому ресурсу совсем не Украина».

Получается, современные неонацисты американского покроя становится последним прибежищем для прозападных либералов и правящей партии во главе с Николом Пашинянам. Именно им они готовы отдать власть в случае политического кризиса или использовать как оружие для достижения задач по дестабилизации обстановки в Армении и регионе.