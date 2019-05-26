Армянский Бандера, «герой нации»

26.05.2019, Москва, Александр Ростовцев

Победившая год назад в Армении «революция любви» во главе с нынешним майдан-премьером Николом Пашиняном с самого начала имела характер борьбы «за всё хорошее против всего плохого». Её деятелями неустанно подчёркивается, что взятый курс на исправление исторических ошибок, допущенных прежним руководством, направлен на достижение народного счастья и процветания.

Как водится, суровая проза жизни внесла в революционную романтику незамутнённых практическим опытом руководства страной хипстеров свои коррективы.

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Так, даже самые упоротые западники из окружения Пашиняна, да и сам премьер, уже не настаивают на немедленном выходе Армении из ОДКБ, ЕАЭС и договора с Россией, согласно которому на территории республики постоянно находятся российские военные.

Но всему остальному наследию «карабахского клана» пашиняновцами официально объявлена война.

Всему, да не всему. Несмотря на крики «отречёмся от старого мира», новая власть Армении ни словом, ни пальцем не трогают сложившийся в республике культ гитлеровского коллаборациониста, одного из создателей Армянского легиона вермахта и СС, Гарегина Нжде (Тер-Арутюняна), включая установленный ему в 2016 году памятник на главной площади Еревана.

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То, как в современной Армении носятся с нацистом Нжде, сильно напоминает украинские хороводы вокруг Бандеры с Шухевичем, с тщательной идеологической дезинфекцией умертвий и подчисткой наиболее омерзительных пятен в биографии «новых национальных героев».

Кто такой Гарегин Нжде, и почему он никакой не герой Армении, а нацистская мразь и коллаборационист из той же выгребной ямы, что и Бандера с Шухевичем?

В начале XX века Нжде, уроженец Российской Империи, посвятил себя благородной цели освобождения армянского народа от османского ига, вступив в ряды боевиков радикального движения «Дашнакцутюн» и воевал с турками где только мог: на Балканах, в Персии, в Турецкой Армении и Македонии.

По делу дашнакской партии Нжде был арестован и сидел в царских тюрьмах, но недолго, а накануне Первой Мировой войны вообще был помилован.

Участвовал в Первой Мировой войне в Армянском добровольческом полку в составе Русской армии, дослужился до чина поручика. Всё время – против турок.

После 1917 года – воюет с турками в армии Армянской республики, участвует в расправах (или, как сегодня сказали бы, этнических чистках) над мирным турецким и азербайджанским населением, постепенно становясь отморозком.

Нжде и раньше-то можно было считать ситуативным союзником России, но после поражения Армянской республики в войне с Турцией 1920 года, советизации Армении и заключения мирного договора между правительством большевиков и кемалистами, стал последовательным врагом, антисоветчиком и русофобом.

Собственно, дашнако-кемалистская война велась армянскими нациками и Нжде не столько за свободу и независимость армянского народа, сколько в интересах и на деньги Антанты, старавшейся сорвать подписание советско-турецкого мирного договора. Продолжение войны означало, что Турция будет откусывать кусок за куском территории Закавказья, оставаясь в состоянии войны с Советской Россией. Дашнаки в свою очередь, несмотря на поддержку Великобритании и США, терпели поражение за поражением от турецкой армии, отвергая при этом предложения Москвы стать посредником в мирном урегулировании.

В следствие того, что засевшие в Тифлисе меньшевики отказались помочь Армении, объявив о нейтралитете, дашнаки вынуждены были капитулировать и заключить Александропольский мирный договор с турками, по которому Армения становилась турецким сателлитом. Неслабое достижение для антитурецких армянских националистов.

К счастью, договор не имел силы, поскольку в Армении уже была учреждена советская власть. Советское правительство Армении и РСФСР не признали договор между дашнаками и кемалистами.

Гарегин Нжде советизацию Армении не признал, поднял мятеж в Зангезуре и без всякого содрогания со своими бандитами убивал красноармейцев и советских работников, большинство из которых были армянами.

После поражения дашнаков в Армении, Нжде жил в Персии, затем в Болгарии и Германии, где развил бурную политическую деятельность, сводившуюся к эмигрантским бурлениям по свержению советской власти в Армении и отделению республики от СССР любыми способами. Но, в конце концов, выбрал своим политическим ориентиром Германию, где вовсю шагала «коричневая чума».

Так, неугомонный нацик, терзаясь идеями реванша, создал собственную расовую теорию «цехакрона» (и одноименное движение), согласно которой высшей ценностью для индивида является его нация, вне которой он не может полноценно существовать.

Казалось бы здравая идея – любить Родину, быть частью народа, сохранять свою национальную культуру. Если бы не одно «но» – даже армян упоротый Нжде разделил на три типа: Цехамард, Жоховурд и Таканк. Первые являются лучшей частью армянской нации (свидомые), вторые – колеблющейся и неопределившейся толпой (криптодашнаки), далекой от вечных идеалов и целей. Третьи – «антиродовые шайтаны» (ватники), внутренний враг рода в самом армянстве, часть внешнего врага. Это, дескать, бесхребетные и омерзительные люди, бесполезные для общего дела. С ними следует поступать высоко и коротко.

Тогда же Нжде впал в неоязычество, характерное для фашизоидов.

Симптоматично, что свои тексты Нжде издавал под названиями «Моё кредо» или «Народ, исповедующий мужество-арийство». Ну и куда было деваться горному фюреру с таким-то «счастьем»? Начиная с 1933 года, Нжде не прекращал попыток наладить сотрудничество с гитлеровцами. Сначала – в надежде убедить Гитлера напасть на Турцию, что стало у мужичка навязчивой идеей.

Разрабатывая план нападения на СССР «Барбаросса», гитлеровское руководство было заинтересовано в дестабилизации советского Закавказья и появления там прогерманских сил, и поэтому Нжде не только приблизили и обласкали, но даже объявили армян «арийцами».

С началом войны и по инициативе Нжде, немцы, под крышей абвера, начали собирать и готовить армянских нациков из «Цехакрона» для проведения разведки и диверсий в советском тылу. Были и другие адепты «Цехакрон», проходившие подготовку в системе СС.

«Кто погибает за Германию, тот погибает за Армению», – проповедовал своей пастве дашнакский фюрер.

В 1942 году «птенцы цехакрона» шуровали в Крыму и на оккупированных территориях Северного Кавказа. В основном, как каратели и вербовщики.

Вершина «карьеры» Нжде у гитлеровцев – организатор марионеточного «Национального совета Армении» (все участники – дашнаки) и сооснователь Армянского легиона СС.

Самое поразительное, что во время наступления в Болгарии войск генерала Толбухина, Нжде пишет письмо, адресованное Толбухину, в котором предлагает советскому генералу напасть на Турцию и свою помощь в этом благородном деле.

«По-моему, он идиот!».

В октябре 1945 года Нжде арестован военной контрразведкой СМЕРШ в ходе разработки агентурного дела авбергруппы-114 «Дромедар», а с ним – и почти два десятка диверсантов.

В результате, корифей «цехакрона» оказался во внутренней тюрьме МГБ на Лубянке и получил 25 лет заключения только потому, что в 1947 году в СССР отменили смертную казнь.

Интересно, что главным обвинением Нжде было вовсе не сотрудничество с гитлеровцами (он не был гражданином СССР), а контрреволюционная деятельность в Зангезуре, где бандиты под его руководством убили тысячи людей. Работа на абвер и СС шла «прицепом».

А, чтобы дать неадеквату прочувствовать никчёмность его борьбы против СССР и Советской Армении, Нжде два раза возили по Еревану на автомобиле, показывая расцвет республики. К сожалению, реакция его на эти поездки неизвестна. Зато известно, что из тюрьмы на Лубянке Нжде строчил письма советскому правительству, предлагая задействовать его для работы с армянами Турции для отторжения территорий в пользу Армянской ССР.

Умер «корифей» от болезни в 1955 году в знаменитом Владимирском централе, тюрьме для особо опасных преступников.

В среде постсоветской армянской интеллигенции принято выдавать Нжде за эдакого Че Гевару, заступника сирых и убогих, рассказывать о том, что «он был вынужден пойти на сотрудничество с Гитлером, чтобы защитить Армению от возможного нападения Турции и восстановить независимость республики от СССР».

Однако документы, рассекреченные ЦРУ, в соответствии с законом о раскрытии нацистских преступлений, говорят о другом.

1 сентября 1945 года в выходящем в США армянском еженедельнике Armenian Mirror-Spectator был опубликован документ, согласно которому Национальный Совет Армении обратился к нацистскому министру оккупированных территорий Альфреду Розенбергу для превращения советской Армении в германскую колонию. Среди членов Совета был и Гарегин Нжде.

Читая в соцсетях восторженные отзывы о Нжде множества армянских «экспертов», возникает тягостное чувство, что выступают те же бандерлоги, только поменявшие имена-фамилии и объект обожания. Риторика всё та же: «где вы видели фашистов» и «он боролся с имперским СССР, а не с Россией и русскими».

Памятник фашистскому прихвостню и отморозку был торжественно открыт в Ереване в 2016 году, свергнутым Пашиняном Сержем Саргсяном. По этому поводу МИД России выразил вежливое, но твёрдое недоумение, вызвав выброс вони возмущённым клубом поклонников Нжде.

Просто удивительно, как в постсоветской общественной шизофрении могут уживаться культ великого советского маршала Баграмяна и культ упыря Нжде, пролившего немало армянской крови во славу нации и делившего народ по сортам пригодности.

Кстати, няньканье армянских нациков с фюрером «Цехакрона» даёт богатую пищу для антиармянской пропаганды в соседнем Азербайджане.

Похоже, Пашинян и его сторонники не намерены исправлять эту грубую политическую ошибку предшественников, заигрывавших с армянскими нациками и регулярно рисовавших на выборах проходные 5% партии «Дашнакцутюн». Напрасно. Выбор упырей и коллаборационистов, прикрывавшие свои цели и методы «интересами нации», никого до добра не доводили.

Кто не верит – спросите Украину.