Армянский эксперт: Вокруг России образовались неприкаянные нации

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После развала Советского Союза молодые люди во многих постсоветских странах перестали осознавать свою причастность к общей с Россией истории.

Об этом в дискуссии Валдайского клуба заявил глава Института Кавказа Александр Искандарян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россия выделяется не только тем, что она огромная, больше всего постсоветского пространства по всем параметрам – по территории, населению, военному и экономическому потенциалу. Это понятно, и это на поверхности. Но она и по генезису государственности другая. Россия – это страна, у которой традиции государственности существуют как минимум 500 лет, если не больше. И это традиции имперской государственности. То, что приходится строить государствам постсоветского пространства заново, вновь – это у России уже было. От наличия МИДов, валюты, государственных структур, армии, до опознавания себя государством. До того, как социально воспринимается государство. Россия явным образом воспринимается некоторыми россиянами как наследник некой государственной традиции. И это может отличаться в других государствах. А это чрезвычайно важно – для этого нужны поколения. И это отражается на политическом поведении», – сказал он.

Александр Искандарян подчеркнул, что в странах постсоветского пространства, кроме РФ, молодые люди уже не осознают свою причастность к общей с Россией истории.

«Я обратил внимание, у нас в Армении сильно отличается это от того, как говорят в России. В России много где слышно «наш Гагарин», «мы полетели в космос», «наш Т-34», «наш Жуков», «наш Вавилов». И дело не в этничности – этим «нашим» может быть Микоян, кто-то другой. А в Армении молодые люди так уже не говорят. Они, конечно, знают, что мы были в Советском Союзе, и знают, что Гагарин полетел в космос. И если подумать, можно понять, что Армения, наверное, тоже вложила в это какой-то вклад. Но воспринимать это частью своего – этого нет», – резюмировал эксперт.