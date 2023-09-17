Армянский политолог предостерегает: Крым может атаковать флот НАТО

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НАТО готовится поддержать возможное наступление Украины на Крым.

Об этом в интервью белорусскому информагентству «БелТА» заявила политолог Карине Геворгян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Давайте подождем немножко. 1 сентября окончились учения на территории Грузии, в связи с чем военные суда 20 стран оказались в акватории Черного моря. Они там могут находиться 2 месяца. Пока прошло меньше месяца. Это очень тревожное время», – сказала Геворгян.

Она также обратила внимание на то, что авианосец США «Джеральд Форд» недавно пришвартовался к берегам Анталии.

«Прошлый раз он пришвартовывался именно в этом месте в 2003 году, когда Буш начал кампанию в Ираке, снося Саддама Хуссейна. По-моему, они создают это напряжение для того, чтобы облегчить украинцам наступление на Крым. Недавнее нападение беспилотников – это разведка боем», – сказала Геворгян.

Она не исключила, что сконцентрированные в Черном море силы НАТО атакуют Крымский мост.

Учения НАТО Agile Spirit 2023 прошли в Грузии с 23 августа по 1 сентября. В них приняли участие 3600 военнослужащих из 22 стран. Было проведено десантирование 173-й бригады США на военный аэродром Вазиани в пригороде Тбилиси. Также была отработана защита от вторжения «агрессоров» в акваторию порта Поти и на территорию Турции. Корабли стран-участниц в релизах учений не указывались.