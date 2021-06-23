23.06.2021, Москва, Елена Острякова
 
Армения, биооружие, Дзен, Медицина, Общество, Политика, Политические диверсии, Россия, Скандал, США
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Армянский президент любезно разместил на своей территории биолаборатории США против РФ

Считающийся пророссийским политиком бывший президент и премьер-министр Армении Серж Саргсян разрешил размещение на территории...

Считающийся пророссийским политиком бывший президент и премьер-министр Армении Серж Саргсян разрешил размещение на территории страны биолабораторий США, которые потенциально будут работать против России.

Об этом в эфире радио «Аврора» заявила политолог-иранист Каринэ Геворгян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Прямо вблизи границ России могут появиться объекты, и уже появились, кстати, потому что так называемый пророссийский Серж Саргсян позволил построить на территории Армении американские биолаборатории.

То же самое, несколько лабораторий находятся в Азербайджане. Армения не передавала, насколько я знаю, патогены со своей территории, а Азербайджан передал более 60 образцов патогенов. Что там творится в этих лабораториях, как это может перекинуться на Дагестан, а это Россия, и так далее. И это уже есть. Такие же лаборатории есть на Украине и в Казахстане, я замечу. И это опасно. Это потенциальный источник заражения», – сказала Геворгян.

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