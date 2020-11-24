Армянское общество либо избавится от Пашиняна, либо погибнет – Кургинян

24.11.2020, Москва, Владимир Гладков

Народ Армении должен избавиться от таких предателей во власти, как Николо Пашинян с командой, иначе это государство и общество в скором времени исчезнет.

Об этом в эфире YouTube-канала «Суть времени» заявил публицист и политолог Сергей Кургинян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Карабах предали все представители той элиты, которую можно назвать пашиняновской. Все – сам Пашинян, как последний подонок и мерзавец, президент Армении, глава Карабаха, люди, расставленные Пашиняном – вся эта прозападная стая, которая теперь цепляется за власть. Они полностью предали Карабах…

Это сделала одна сила – прозападная армянская элита, опирающаяся на определённое глобалистическое быдло, антинациональное по своей сути. Теперь эта элита цепляется за власть. Армянское общество кипит, стремится отстранить эту элиту, столкнувшись с неслыханным, поразительным предательством.

Но это же армянское общество и посадило себе на шею эту элиту. Поэтому осознание острейшего предательства, острейшего неблагополучия в Армении, как фактически того, что Армения во-вот перестанет существовать, если не сделать чего-то такого – всё это является задачей общества, которое кинули, обманули, которое очень сильно лоханулось», – сказал он.

Также Сергей Кургинян подчеркнул, что армянское общество либо скинет Пашиняна и избавится от причин, породивших такое позорное явление, либо погибнет.

«Если на всех этих митингах пар будет выпущен в свисток, если эти 17 партий не смогут между собой объединиться, если армянский иммунитет настолько уже сломан глобалистическим процессом, что Армения просто впадёт в подавленное состояние и умоется, тогда можно говорить о смерти армянского народа, армянской нации, и армянского государства.

Сейчас это кипение живого народа внутри Армении должно либо спасти Армению, создав структуру иммунитета и усилив его, либо погубить всё.

Важно убрать изменника, предателя, неслыханное ничтожество, но ещё важнее убрать всё, что породило этого гада, и что-то в себе изменить», – резюмировал политолог.