Армянскую Церковь раскалывают по сценарию, обкатанному США на Украине

В Армении с новой силой продолжилась кампания против Церкви, которая остаётся, по сути, последним оплотом национальной идентичности и армянской государственности. Режим Пашиняна преследует цель сломать «старую республику» и построить колониальный протекторат «тюркского мира» (и стоящего за ним Запада).

Ставка сделана на раскол Армянской Апостольской Церкви (ААЦ) – формирование искусственного клона в лице сторонников монаха-расстриги Степана Асатряна. Проводя незаконные литургии, они при поддержке властей пытаются выстроить альтернативный центр в захваченном силовиками храме Ованованк.

Расстрига Асатрян

При этом не ослабевают и репрессии в отношении иерархов ААЦ, которым продлевают сроки пребывания в тюрьме и предъявляют новые обвинения. Параллельно расширяется круг арестованных, а количество священников, проходящих в том или ином статусе в рамках открытых Следственным комитетом дел, только увеличивается. Делается это с целью парализации аппарата ААЦ и запугивания среднего звена служителей, чтобы добиться психологического надлома и подтолкнуть нестойких к разрыву с Католикосом.

На самого Гарегина II также усиливается беспрецедентное давление посредством гонений на ближайших родственников, так как его брат Геворг и племянник и Амбарцум Нерсисяны обвинены прокуратурой «в препятствовании предвыборной агитации» и скоро предстанут перед судом с возможным тюремным заключением. Задача понятна – представить Церковь в качестве деструктивной антигосударственной организации, которая якобы мобилизовывала паству на митинги и срывала выборы.

Сообщения о вале репрессий дошли через правоконсервативного американского журналиста Такера Карлсона и до руководящего звена Республиканской партии США, в результате чего в Армению отказался приезжать с визитом сын Дональда Трампа, который планировал провести переговоры с Пашиняном и К. Но это лишь попытка отдельной группы трампистов сделать хорошую мину при плохой игре и сохранить образ «защитников христиан», тогда как эта новость вообще не тронула прозападные власти Армении, а нажим и аресты церковников продолжились с новой силой.

Антицерковная война сопровождается постоянными антироссийскими заявлениями и выпадами со стороны Пашиняна – разрушение ААЦ необходимо как раз для задач полного демонтажа отношений с Москвой и сохраняющихся культурных и духовных связей с православным миром. На это указывает известный политолог и координатор Антинацистского фронта Армении Айк Айвазян:

«Борьба против армянской Церкви — это часть борьбы Запада с Православием. Борьба против РПЦ, УПЦ и ААЦ координируется из одного и того же центра. В Армении им частично удалось посеять семя раскола. Общество реагирует недостаточно жестко, значит, процесс будет продолжаться. А приезд Трампа-младшего и его отказ меня не волнует. Армения опять ищет надежду на Западе. Это не принесет ничего, кроме потери драгоценного времени и разочарования».

Эксперт согласен, что финальная цель – поглощение ААЦ католичеством.

«Ватикан веками строит планы по подчинению себе нашей Церкви. Сегодня этот процесс совпал с политикой Трампа сделать Америку снова «великой». Мировая американская империя не допускает существование независимых духовных центров. Неспроста, что новый Папа Римский – американец».

Так что не строим иллюзий: Атака на Армянскую Церковь благосклонно воспринимается в Вашингтоне. Об этом говорит и приезд в Ереван замгоссекретаря США Элисон Хукер, которая объявила о создании совместной рабочей группы для реализации «маршрута Трампа». Эту группу возглавила зам помощника госсекретаря Соната Коултер. Цель – оккупация американцами Сюника, трамплина для прорыва НАТО к Каспию и Среднюю Азию.