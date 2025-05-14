«Арсенал демократии» пуст: мы не готовы к войне с Китаем – Херман

Конфликт на Украине показал, что США не готовы к войне с Китаем.

Об этом историк, старший научный сотрудник Института Хадсона Артур Херман заявил в Центре стратегических и международных исследований (CSIS), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас серьезные проблемы в оборонной промышленности. Особенно в том, что касается масштабируемости. Сможем ли мы увеличить производство? Есть ли способы, с помощью которых мы могли бы в разгар конфликта с таким противником как Китай нарастить производственные мощности и инновационный потенциал, чтобы выдержать такой конфликт?

Один из уроков, который мы извлекли из войны на Украине, заключается в том, что сейчас у нас нет таких возможностей. И это вызвало тревогу во всей промышленности, во всех промышленных структурах и во всем мире, потому что многие союзники зависят от нас как от центра оборонной промышленности и технологий. Это арсенал демократии», – сказал Херман.