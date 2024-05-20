Артамонов: Нельзя допустить превращения Ирана во «вторую Украину»

Владимир Гладков.  
20.05.2024 19:57
  (Мск) , Москва
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Беспорядки, Дзен, Запад, Иран, Майдан, Общество, Политика, Россия, Украина


Если гибель президента Ирана Ибрахима Раиси «взорвёт» страну, Россия рискует получить у себя в подбрюшье «вторую Украину».

Об этом в эфире радио «КП» заявил бывший военный разведчик, военный и политический эксперт Александр Артамонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Если гибель президента Ирана Ибрахима Раиси «взорвёт» страну, Россия рискует получить у себя в...

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«Коль скоро эта ситуация не будет купирована, то есть каким-то образом, я надеюсь, но спущена на тормозах, я действительно надеюсь, что в Иране сейчас не произойдёт взрыва. Он может быть с оттяжкой в месяц, в несколько месяцев, но реально – в трёх пограничных с Азербайджаном провинциях кое-что готовится, поверьте. Если мы не сумеем это предотвратить, то мы рискуем получить на южных рубежах России вторую Украину.

Смотрите сами. Южный Кавказ на сегодня – это пороховой склад НАТО. Нет никакой азербайджанской армии, есть турецко-азербайджанская армия, она совершенно едина, и по образованию, и по снабжению боеприпасами, и по структуре, и по организации, по ВПК», – отметил он.

«Кстати, и Турция, и Азербайджан рассматривают Украину в качестве своего союзника. Только Азербайджан гуманитарно говорит, что рассматривает, а Турция не стесняется. Могу даже рассказать, какую номенклатуру предоставляют ВСУ – очень широкую, там от РСЗО и до. К сожалению, Грузия с Арменией сейчас интегрируется в этот ансамбль», – уверен Артамонов.

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