Артамонов: Нельзя допустить превращения Ирана во «вторую Украину»

Если гибель президента Ирана Ибрахима Раиси «взорвёт» страну, Россия рискует получить у себя в подбрюшье «вторую Украину».

Об этом в эфире радио «КП» заявил бывший военный разведчик, военный и политический эксперт Александр Артамонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Коль скоро эта ситуация не будет купирована, то есть каким-то образом, я надеюсь, но спущена на тормозах, я действительно надеюсь, что в Иране сейчас не произойдёт взрыва. Он может быть с оттяжкой в месяц, в несколько месяцев, но реально – в трёх пограничных с Азербайджаном провинциях кое-что готовится, поверьте. Если мы не сумеем это предотвратить, то мы рискуем получить на южных рубежах России вторую Украину.

Смотрите сами. Южный Кавказ на сегодня – это пороховой склад НАТО. Нет никакой азербайджанской армии, есть турецко-азербайджанская армия, она совершенно едина, и по образованию, и по снабжению боеприпасами, и по структуре, и по организации, по ВПК», – отметил он.