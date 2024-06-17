Артамонов: Пора идти по иранскому сценарию и бить по базам НАТО

Максим Столяров.  
17.06.2024 13:59
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Россия, Украина


Если натовцы начнут располагать авиацию для ВСУ на аэродромах приграничных с Украиной стран, России необходимо нанести превентивный удар.

Об этом на канале издания «delib» заявил представленный как военный и политический эксперт Александр Артамонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Если натовцы начнут располагать авиацию для ВСУ на аэродромах приграничных с Украиной стран, России...

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 «Если Путин пойдёт по иранскому сценарию, в случае прибытия хотя бы «Миражей» к фронту с украинской стороны, тогда я просто поверю, что русская нация хоть как-то научилась тому, что добро должно быть с зубами. Иначе, превратимся в индейцев и будем глотать радиоактивную пыль. Когда мы увидим, что самолёты прибыли туда, мы должны с кафедры ООН объявить о том, что будет обязательно удар. Так, как сделал Иран, когда он нанёс удар по Израилю. Так, как делал Иран, когда нанёс удар два раза по американским базам.

Если мы предупреждаем, то остаёмся в международном поле. Они, конечно, поднимут гвалт, крики, но это как раз по-прежнему будет голос мира, а не голос войны, так как в таком случае пусть худой мир, чем хорошая война. Они остановятся. Но если мы не делаем этого сегодня, значит, мы расписываемся в собственной слабости», – сказал Артамонов.

Он отметил, что обычно русские, пока не заставят отступать до Москвы, как в эпоху Наполеона или Гитлера, ничего не предпринимают до конца, однако на сегодня можно предположить, что президент РФ Владимир Путин ломает эту парадигму.

 

«Мы устроили превентивный удар по скоплению нацистов в Донбассе и смогли их опередить. Мы превентивно сумели освободить Крым буквально в последнюю секунду. Мы несколько вещей успели сделать превентивно. Это не та логика, которая присуща нашей цивилизации. Сейчас нам надо превентивно нанести удар по их аэродромам, куда они, исходя из своей культурной парадигмы, везут самолёты, не украинским аэродромам, натовским, предупредив, что это будет», – добавил эксперт.

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