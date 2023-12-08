Артамонов предлагает поклониться Путину за 24.02.22

Елена Острякова.  
08.12.2023 21:21
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Решение о начале СВО было авантюрным, но необходимым.

Об этом в интервью «Метаметрике» заявил бывший разведчик Александр Артамонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Решение о начале СВО было авантюрным, но необходимым. Об этом в интервью «Метаметрике» заявил...

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«Очередной пример, за что стоит поклониться Путину, это за начало СВО. Это была безумная авантюра. У нас была великолепная профессиональная армия для точечных операций, ограниченных по времени, но никак не для ведения широкомасштабной войны.

С той стороны стояло 600-700 тыс человек, собранных в бронированный кулак, чтобы дойти до Кубани. Это не просто слова. Я знаю, что такое спящие сети на Кубани», – сказал Артамонов.

Он уверен, что после захвата Кубани украинская армия двинулась бы на Северный Кавказ, где ей содействовала «британская агентура глубокого залегания».

«Путин сыграл в обманный покер и выиграл», – уверен Артамонов.

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