Артем Агафонов: К гражданской войне это может привести и в Белоруссии

17.05.2021, Минск, Мирон Киров

В минувшую субботу в Минске прошла презентация аналитического доклада «Грибница. Цели и методы финансирования белорусской оппозиции странами Запада», которая была организована движением «Гражданское согласие». В ходе мероприятия исследователи раскрыли ряд схем финансирования оппозиции Белоруссии, а также проанализировали работу псевдообразовательных программ и медиа-ресурсов.

Подробности в интервью «ПолитНавигатору» рассказал один из участников презентации Артем Агафонов.

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«ПолитНавигатор»: Почему доклад был представлен именно сейчас?

Артем Агафонов: Белоруссия находится на геополитическом разломе между российской и западной цивилизациями. США и страны коллективного Запада десятилетиями вкладывают в нашу страну многомиллионные средства. И не стоит быть романтиком, считая, что эти средства идут исключительно на гуманитарные нужды и развитие гражданского общества. Бывший помощник госсекретаря США Уэсс Митчел четко выразился о том, что его страна хочет видеть Белоруссию «бастионом против российского неоимпериализма». Нашей целью было собрать, проанализировать и систематизировать открытую информацию о том, что делается для превращения Белоруссии в такой бастион. Судя по вниманию к мероприятию, оно прошло успешно.

Как и почему родилась идея создания такого доклада?

Мысли о таком исследовании появились после многочисленных статей и докладов прозападных структур о «мягкой силе» России в Белоруссии, и «гибридной войне», которая ведется против республики. Однажды мне самому пришлось быть героем такой публикации. Что самое смешное, называлась она «30 серебряников от Кремля», была абсолютно бездоказательной и была опубликована на сайте «Радио Свобода». Авторов не смущало, что свои «серебряники» они абсолютно официально получают из американского бюджета.

Реальность такова, что западные центры влияния играют гораздо большую роль в белорусской политике, и об этой роли мы и постарались рассказать. То, что белорусская оппозиция финансируется западными фондами – секрет Полишинеля. Хоть сама оппозиция это, как правило, отрицает, но многие цифры удается найти в отчетах самих этих фондов.

Вы утверждаете, что оппозиция в Белоруссии финансируется исключительно западными фондами. Однако, бытует мнение, что Китай также пытается влиять на внутреннюю политику. Так ли это?

Я не исключаю подобного, однако Китай – страна гораздо менее прозрачная, и о степени такого влияния можно только догадываться, в то время, как США и страны Евросоюза публикуют данные о финансировании белорусской оппозиции в открытом доступе. К тому же, интересы Китая в Белоруссии, скорее, экономические, и ему выгоднее контактировать с официальными властями и добиваться от них преференций, чем заниматься дестабилизацией важной для себя транзитной страны.

Почему власти Белоруссии не запретят деятельность структур, финансируемых Западом?

В России существует «патриотический стоп-лист», который не позволяет западным НКО и фондам влиять на внутреннюю политику, однако политика Белоруссии – многовекторная, и мы не только не запрещаем деятельность подобных структур, но и принимаем их представителей на самом высшем уровне.

В их деструктивности мы уже убедились в прошлом году, однако заслон такой активности так и не поставлен. Делать это нужно было «позавчера». Сейчас запреты только ухудшают ситуацию, а в информационном плане государство проигрывает, о чем говорит даже интернет-статистика.

Посещаемость оппозиционных сайтов в стране многократно выше, чем посещаемость провластных. Здесь помочь может только аналогичная «мягкая сила» со стороны России и отсутствие барьеров на ее пути со стороны белорусских чиновников.

Деятельность тех же самых структур на Украине, по сути, привела к гражданской войне. То же самое происходило в Венесуэле. Почему часть национальной элиты соглашается работать с явно враждебными и деструктивными силами?

К гражданской войне это может привести и в Белоруссии. Целью структур коллективного Запада в республике являются не права человека и гражданские свободы, а превращение ее в свой инструмент в конфликте с Россией. Раскола в белорусском обществе им добиться уже удалось, и углубление этого раскола только продолжается. Что касается элиты – то она тоже неоднородна, и прозападная фракция в ней – объективная реальность.

Как вы оцениваете уровень проникновения западных фондов и НКО в структуру белорусского общества и госаппарата? Насколько глубоко они успели пустить свои щупальца?

Аналитик спонсируемого западными фондами «Минского диалога» Андрей Казакевич в прошлом году заявил, что после 2008 года USAID в работе на белорусском направлении основная роль отводится сотрудничеству с государственными органами. Сомнительно, что это так, на поддержку оппозиции и «независимых» СМИ тратится не меньше, однако влияние западной «мягкой силы» в Белоруссии огромно и события 2020 года его не уменьшило.

Не могу сказать, что это влияние исключительно негативно – есть множество гуманитарных проектов, поддерживаемых западными фондами, однако их активность способствует формированию лояльной к Западу белорусской элиты, а это уже тревожно.