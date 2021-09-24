Артемий Лебедев и Юрий Дудь – поборники власти

24.09.2021 12:43 (Мск), Москва, Платон Беседин

Артемий Лебедев пояснил, отчего он столь усердно сотрудничает с властью. А в том, что он делает это, сомнений нет. То один шикарный госзаказ Артемий получит, то другой. Лебедев объясняет это просто: мол, взрослый человек понимает, что для улучшения жизни вокруг необходимо сотрудничать с властью. Вот и сотрудничает. Ну-ну.

И вот тут появляется Дудь. Ведь именно его Артемий обвиняет в инфантилизме. Юрий в свою очередь атакует Лебедева в ответ. Всё как в старой присказке: бьются жаба с гадюкой…

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Однако потасовка эта лишь видимая. Кто-то может подумать, что сторонник власти сражается против оппозиционера – и наоборот. Но это не совсем так. Или вообще не так. Потому что это битва оппозиционера против оппозиционера ровно настолько же, насколько драка одного сторонника власти против другого.

Что имеется ввиду. На словах, да и частично в делах, Лебедев и Дудь предстают бесстрашными борцами против режима. Они рассказывают о том, как плоха Россия или даже плох её народ. Просто делают это разными способами и методами.

Дудь как бы певец свобод, певец протестов. Вот он «разоблачает» трагедию в Беслане, а вот призывает активно выступать против власти. И ему радостно заглядывают в рот.

Лебедев тот хитрее. Он как бы маскируется под человека, который избегает пристрастий. Но на самом деле подыгрывает и нашим, и вашим. Просто степень этого реверанса зависит от дотаций. И если мы проследим степень лояльности Артемия к власти, то она, эта степень, очень часто зависит от заключённых госконтрактов. Его дело, да. Но тогда для чего эти пространные рассуждения? Ведь и Лебедев, и Дудь бегают по властным кабинетам, получая свои жирные пайки.

И да, если вдруг кто сомневался, Дудь через определённые каналы вполне успешно и щедро финансируется государственными и окологосударственными структурами. Поэтому его злые реплики в адрес Лебедева – не более чем зависть коллеги по цеху и своего рода конкурента. Они делят и сферы влияния, и бабло. Всё до оскомины банально.

Интереснее тут другое, на самом деле. Отчего государство столь охотно финансирует и содержит таких персонажей, как Лебедев и Дудь? В то время, как реальные патриоты остаются без минимального содержания. Впрочем, как писал Пелевин, для чего платить тем, кто и без того Родину любит? Но для чего золотить Дудя и Лебедева?

Объяснения тут два. Вариант первый – государство преследует вовсе не народные и не государственные интересы, а сугубо корпоративные. И вариант второй – оно искренне полагает, что, подкармливая Дудя и Лебедева, держит их «на коротком поводке». Однако, боюсь, эти ребятки предадут всех «при первом же шухере», сколько миллионов в них не вбухивай. Но вбухивают – и, похоже, будут вбухивать дальше, то ли делая вид, что не понимают угроз, то ли реально их не понимая.

Надо ли пояснять, чем нам грозит это? Собственно, всё на поверхности. Видим.