Артемий Лебедев ответил украинцам

Новости Украины

Известный российский дизайнер Артемий Лебедев ответил жителям Украины, которые укоряют жителей РФ в том, что те не выходят на митинги, отказываясь влиять на политику Кремля.

Лебедев заявил, что изменения в стране путём майданов – иллюзия, и опыт Украины показывает, что результатом массовых манифестаций может быть только ухудшение ситуации в стране, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть такая точка зрения, которая сейчас очень звучит из каждого смс и е-мейла, и её сейчас очень качают на Украине. Что мы виноваты, что у нас что-то произошло, мы не вышли на площадь, мы не сказали «нет», и сейчас не выходим, и [то, что мы такие ленивые, равнодушные и вне политики] – это мега нечестный манипулятивный аргумент. Я не готов объяснять, почему бессмысленно выходить, считаю неинтересным оправдываться, почему я не считаю интересным решать судьбу своей страны выходом ногами на какую-то площадь. Многим украинцам нравится майдан, потому что, типа, мы вышли и волеизъявились. Хотя, на самом деле, это было волеизъявление вот-такусенькой кучки людей, просто люди даже не знали, что происходит, это к ним не имело никакого отношения. И мне не нравится результат. Мне не нравится такое решение проблемы. То, что им кажется свободой, что мы сами вышли и судьбу свою решили – не особо. Потому что если посмотреть, что, на самом деле, происходит, были одни олигархи и кровопийцы, а стали в сто раз худшие. И то, что кто-то куда-то вышел и свободно поел два месяца на морозе бутербродов, ничего в стране, кроме ухудшения, не случилось», – сказал Лебедев в интервью телеведущей Юлии Меньшовой.