Артемий Троицкий дважды опозорился на прогнозе по Лукашенко

04.02.2022  22:27 (Мск), Москва,
Елена Острякова.  
Просмотров:
 
Белоруссия, Дзен, майдан, Общество, Оппозиция, Политика, Россия, Скандал


Сбежавший в Таллин музыкальный критик Артемий Троицкий до сих пор не обрился налысо, как обещал. Он опрометчиво еще прошлой весной сказал, что сделает это, если президент Белоруссии Александр Лукашенко сохранит свой пост в 2022 году.

Подписчики стали напоминать об обещании еще перед Новым годом, передает корреспондент «ПолитНавигатор».

Сбежавший в Таллин музыкальный критик Артемий Троицкий до сих пор не обрился налысо, как...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.



Троицкий вновь поклялся побриться в начале января в интервью латышским журналистам.

Прошел месяц, но критик так и не сменил прическу. Это выяснилось сегодня во время его интервью «Эху Москвы».

Либеральные ведущие не стали не только напоминать Троицкому об опрометчивом зароке, но даже спрашивать о Белоруссии. Вместо этого критик столь же «экспертно» рассуждал об Олимпиаде и Чечне.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту






За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Февраль 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть