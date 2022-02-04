Артемий Троицкий дважды опозорился на прогнозе по Лукашенко

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Сбежавший в Таллин музыкальный критик Артемий Троицкий до сих пор не обрился налысо, как обещал. Он опрометчиво еще прошлой весной сказал, что сделает это, если президент Белоруссии Александр Лукашенко сохранит свой пост в 2022 году.

Подписчики стали напоминать об обещании еще перед Новым годом, передает корреспондент «ПолитНавигатор».

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Троицкий вновь поклялся побриться в начале января в интервью латышским журналистам.

Прошел месяц, но критик так и не сменил прическу. Это выяснилось сегодня во время его интервью «Эху Москвы».

Либеральные ведущие не стали не только напоминать Троицкому об опрометчивом зароке, но даже спрашивать о Белоруссии. Вместо этого критик столь же «экспертно» рассуждал об Олимпиаде и Чечне.