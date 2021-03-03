Артемий Троицкий пообещал обриться налысо, если Лукашенко удержится до 2021

03.03.2021, Москва, Елена Острякова

Сбежавший в Таллинн из-за своих либеральных взглядов музыкальный критик Артемий Троицкий обещает обриться налысо, если президент Белоруссии Александр Лукашенко сохранит свой пост до 2021 года.

Об этом он заявил в интервью youtube-каналу «И Грянул Грэм», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не берусь делать более точные временные прогнозы, но могу со стопроцентной гарантией сказать, что Лукашенко обречен. То, что задолго до следующих выборов он перестанет быть президентом, это стопроцентно. Думаю, что процентов на 90 это произойдет до конца этого года.

Я даже заключил пари: если Лукашенко удержится в президентском кресле до конца 2021 года, то я обязуюсь подстричься наголо. В первый раз в жизни я состригу к черту свою роскошную шевелюру. Это будет для меня не очень приятно, но надо уметь рисковать», – сказал Троицкий.

Напомним, сам Лукашенко анонсировал референдум по новой конституции страны в начале 2022 года. После этого он намерен провести реформу законодательства, и только после этого – президентские выборы.