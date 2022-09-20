Артемовск: Нет света, тепла, воды и газа. Но есть угроза «новой Бучи»

Новости Украины

Украинские оккупанты, окопавшиеся в Артемовске/Бахмуте, продолжают целенаправленно изнутри уничтожать эту старинную жемчужину Донбасса и ее жителей.

Разбита почти вся инфраструктура. Город лежит в руинах, большинство административных зданий и жилых застроек или разбомблены полностью, или имеют частичные разрушения. Что неудивительно, поскольку, по сообщениям горожан, ВСУ производят из своего расположения на окраинах сотни выстрелов в день – из минометов, гаубичных орудий, танков.

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Нацисты бьют по линиям электропередач, школам, больницам, аптекам и другим гражданским объектам. Центральная больница подверглась неоднократным минометным обстрелам.

Все это зримо свидетельствует о том, что нацисты – и руководство ВСУ, и рядовые исполнители, – с садистской изощренностью применяют практику выжженной земли. Видимо, и для того, чтобы ничего не оставить наступающим российским войскам, и просто из звериной западенской ненависти к донбассовцам.

По последним данным, передовые силы союзников («вагнеровцы») уже продвинулись к знаменитому заводу шампанских вин, также разгромленному захисныками из ВСУ, и укрепились там и в близлежащих кварталах. Поэтому уменьшения ВСУушных обстрелов ожидать не приходится.

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Вот лишь одно из сообщений от очевидцев:

«На 3-й Буденновской люди видели, что каждую ночь суки вскрывают гаражи и мародерят. В могилу с собой все не заберут. Первые ряды, которые к кладбищу… Конченые мрази стоят на выгоне в районе Собачевки и шмаляют из танка по городу!»

Свет дают периодически, на очень короткое время, в основном, в местах, прилегающих к горадминистрации и центру.

В городе осталось лишь несколько продуктовых магазинов, работающих в лучшем случае до 15.00, и аптек с тем же графиком работы. Закрыты основные торговые сети: «Семья», «Роксолана», «Айсберг», Нектар». Продуктов мало, лекарств тоже. Цены очень высокие. Работает два почтовых отделения. Артемовцы считают, что их не закрыли лишь для того, чтобы мародеры из ВСУ могли пересылать своим родственникам на Украину награбленное добро.

«Представляете, – возмущенно делится впечатлениями пенсионерка, бывший бухгалтер по имени Маргарита, – зашла я на почту, в который раз надеясь получить перевод от сына из Житомира: ведь у нас многим пенсии и зарплаты не выплачивают, объясняя тем, что банки якобы не функционируют… И вот наблюдаю в посылочном отделе целую очередь из украинских вояк, все с мешками и кошелками. Притащили ковры, хрустальные вазы, настольные лампы, люстры, бытовую технику. У одного из торбы торчали иконы, книги, подсвечники. Я не выдержала, вышла на улицу и позвала полицейского: ну ведь явно же все награбленное! Тот пришел, носом покрутил, спросил у вояка для порядка: откуда, мол? А тот грубо отвечает, что «цэ ему подарувалы». И ржет. Полицай махнул рукой и ушел. Он ведь прекрасно знает, как и все мы, что укропы грабят дома и квартиры вовсю. Никого не стесняются. Раньше больше по ночам шастали – наверное, для того и ЛЭПы повзрывали, – а теперь и днем, без всякого зазрения… Кстати, деньги я получить не смогла – снова отказали, сославшись на неработающую банковскую систему».

Не могут получать свои зарплаты и пенсии и многие из тех, кто эвакуировался. Объяснения у властей одни и те же: банки не работают, надо ждать.

«Месяц уже жду законную зарплату! – негодует артемовец Иван, перебравшийся вместе с женой в Днепр. – Жилья нам не дали, пришлось самим искать квартиру в аренду и платить за нее ежемесячно 8 тысяч гривен – цены здесь просто заоблачные. Никаких «переселенческих» грошей не выдали тоже – даже тех мизерных, что обещали, по 2 тысячи на руки в течение трех месяцев. Ссылаются на банковский коллапс: мол, интернета в Бахмуте нет, света нет, невозможно совершать платежи. Сначала наши начальнички, по приказу властей, вынудили нас уехать, угрожая лишить работы меня и жену, а теперь не переводят никаких средств».

Вот такая забота об эвакуированных, лишившихся крова и родины. Такое же материальное бедствие и нервные потрясения, под обстрелами, без света, тепла, воды и газа, испытывают и многие люди, остающиеся в городе.

А теперь к их беспокойствам добавилось новое. На днях украинский Кабмин принял постановление о том, что артемовская центральная лечебница – та самая, которая вся в дырах от осколков и снарядов – становится «опорной больницей». Туда предписано свозить больных и раненых из стокилометровой зоны вокруг Бахмута. Почему именно туда, где идут тяжелые бои, а не, скажем, в находящийся не так далеко более благополучный Краматорск или иной город – большой вопрос. Вот как на него отвечают знающие люди.

«Как можно объявлять опорной больницу в нынешней ситуации в Артемовске? – спрашивает врач из этой больницы, представившийся как Владимир Дмитриевич, но указавший, что изменил имя в целях безопасности. – Я ее знаю как свои пять пальцев. Она не приспособлена сейчас к полноценной лечебной деятельности для большого количества людей! Многие кабинеты и палаты повреждены и прострелены, аппаратура разбита. На улице холодная осень, а окна выбиты через одно. В здании зябко. Ну окна ладно, их можно вставить. А что делать с аппаратурой? Больница не может обеспечить кардиологическую лечебную деятельность и другие важные направления. Зачем же свозить сюда сотни людей со всей многокилометровой округи? Уж не для того ли, чтобы их уморить?.. Вы учтите важный момент: ведь укропы нацистские лупят по городу, не переставая. Что им стоит накрыть залповым огнем это здание вместе с сотнями пациентов? Да ничего. Нацисты на все способны. А потом могут раздуть все, как новую Бучу, и поднять шумиху на весь мир».

Да, нацисты способны на все. Особенно теперь, когда бойцы «Вагнера» закрепились в городской черте.