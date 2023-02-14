Артемовск падет в течение недели – прогноз

Владимир Гладков.  
14.02.2023 09:35
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Россия, Сюжет дня, Украина


Украинское командование уже не рассматривает Артёмовск как оборонительный пункт и больше не будет делать попытки контратаковать зажимающие город в клещи русские войска.

Об этом в эфире радио «КП» заявил военный обозреватель Юрий Подоляка, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинское командование уже не рассматривает Артёмовск как оборонительный пункт и больше не будет делать...

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«Уже есть информация о том, что половина гарнизона Бахмута или Артёмовска покинула полукотёл и выведена на новые позиции. То есть принципиальное решение. Отсюда делаю вывод о сдаче Бахмута.

Никто не будет контратаковать клешни, которые охватывают город. Они попытались контратаковать, ничего не получилось, из этого сделали вывод, что держаться дальше нет смысла. Я думаю, в ближайшие дни, может неделю, мы увидим развязку, которая уже будет очевидна всем», – спрогнозировал Подоляка.

Кроме того, он в целом прокомментировал ситуацию после смены командования СВО.

«Скажу так: каждый день она улучшается. Хотелось бы, чтобы улучшалась намного быстрее. К сожалению, те ошибки, которые иногда проявляются на фронте, показывают, что мы не можем пока сделать так, как мы хотим. Но улучшения идут буквально каждый день, я это знаю», – сказал эксперт.

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