Артемовск падет в течение недели – прогноз

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинское командование уже не рассматривает Артёмовск как оборонительный пункт и больше не будет делать попытки контратаковать зажимающие город в клещи русские войска.

Об этом в эфире радио «КП» заявил военный обозреватель Юрий Подоляка, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Уже есть информация о том, что половина гарнизона Бахмута или Артёмовска покинула полукотёл и выведена на новые позиции. То есть принципиальное решение. Отсюда делаю вывод о сдаче Бахмута. Никто не будет контратаковать клешни, которые охватывают город. Они попытались контратаковать, ничего не получилось, из этого сделали вывод, что держаться дальше нет смысла. Я думаю, в ближайшие дни, может неделю, мы увидим развязку, которая уже будет очевидна всем», – спрогнозировал Подоляка.

Кроме того, он в целом прокомментировал ситуацию после смены командования СВО.

«Скажу так: каждый день она улучшается. Хотелось бы, чтобы улучшалась намного быстрее. К сожалению, те ошибки, которые иногда проявляются на фронте, показывают, что мы не можем пока сделать так, как мы хотим. Но улучшения идут буквально каждый день, я это знаю», – сказал эксперт.