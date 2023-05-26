Артемовск поломал планы ВСУ. Контрнаступление отложено

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Потери ВСУ под Артемовском сорвали планы широко разрекламированного контрнаступления Украины.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил бывший начальник разведки Сухопутных войск ВС РФ, полковник в отставке Рустем Клупов.

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«Перелопатив часть резервов под Артемовском, которые готовились для контрнаступа, Украину поставили в положение очередной неготовности к наступлению. В прошлом году наблюдалась аналогичная картина. Тогда украинцы также обещали пойти весной, но решились идти только в августе. Похоже, что и сейчас противник пытается, что называется, надышаться перед смертью. Но наступать все равно надо. Вот они и заводят старую шарманку, мол, нам нужно еще больше вооружения. Да, они будут оттягивать контрнаступление до последнего, потому что они просто не готовы», – сказал Клупов «Московскому комсомольцу».

По его мнению, противник развел бурную диверсионно-разведывательную деятельность, которую предлагает западным союзникам в качестве «утешительного приза» вместо полноценного наступления.

«Учитывая все то, что произошло под Белгородом, можно, конечно, говорить, что контрнаступление так или иначе идет. То, что мы сейчас наблюдаем, можно обозначить, как первую фазу, которая заключается в ведении разведки. Задачи перед ВСУ стоят следующие: обрисовать начертание переднего края, создать благоприятные условия для сражения или самим захватить первые траншеи и ввести в сражение авангард – ударные части», – отмечает полковник.

Он рассказал, как можно определить направление главного удара.

«Там, где мы в первый раз увидим иностранные танки, там и будет направление главного удара. ВСУ будут применять иностранную технику единым бронированным кулаком в направлении главного удара. Наша разведка приблизительно знает, где они находятся. Потому что, если бы знала точно, то мы бы уже нанесли по ним ракетные удары», – подчеркнул Клупов.

Примечательно, что советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк объявил, что контрнаступление ВСУ уже началось.

«Контрнаступление продолжается уже несколько дней», – сказал Подоляк в эфире программы Tg1.

Правда, сразу после этого заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жоква сделал противоположное по смыслу заявление.

«Мы и дальше будем готовить контрнаступление», – уточнил он в комментарии агентсву Блумберг, тем самым фактически опровергнув Подоляка.

По его словам, контрнаступление начнется, как только Киев получит необходимое вооружение от союзников.

После этого Подоляк начал оправдываться, что контрнаступательная операция – это работа не одного дня, и она не начнется «с перерезания красной ленточки».

Напомним, что в последнее время ВСУ вели контрнаступательные действия на флангах Артемовска. Им удалось продвинуться и овладеть рядом высот. При этом ни одного населенного украинские формирования занять не смогли.