Артемовская ловушка вот-вот захлопнется – российский полковник

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Успехи российских подразделений в Донбассе поставили противника в безвыходную ситуацию.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил бывший офицер спецназа полковник в запасе Анатолий Матвийчук,

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«Наши успехи под Соледаром, Артемовском и Угледаром поставили ВСУ перед выбором: сдаваться или укрепляться? Они решили укрепляться. Поэтому сейчас они снимают с других районов обороны и перебрасывают боеспособные части на атакованные участки», – сказал Матвийчук «Московскому комсомольцу».

Он считает, что речь идет о переброске под Угледар украинской тактической группы численностью не более 300 человек.

«Возможно, их усилят усиленные каким-то тяжелым вооружением, тремя-четырьмя танками. Не более. Таким образом, они могут нанести не контрудар, а контратаку. Контратака — действия небольших подразделения на узком направлении, шириной приблизительно не более трех километров. Что они могут? Ну, выйдут, постреляют. Наши морские пехотинцы сейчас «закопаны», находятся на оборудованных позициях. Кроме того, морскую пехоту поддерживает большое количество артиллерии. Не зря же они продвигаются вперед и создают огневое превосходство над противником», – говорит полковник.

По его словам, Угледар, судя по всему, может повторить печальный опыт Артемовской и Соледарской «мясорубок».

«Я думаю, что противник от безысходности бросает в бой все больше и больше войск, которые мы перемалываем. Потери противника под Угледаром за последние недели составили до трех сотен человек», – подчеркнул эксперт.

Он добавил, что скоро события в Артемовске достигнут кульминации.

«Осталось 5-7 километров, чтобы захлопнулась ловушка у Бахмута. Противник, собственно, уже в окружении. ВСУ на этом участке находятся под полным огневым контролем. Я думаю, что в течение 7-8 дней мы уже получим результаты», – отмечает собеседник издания.

Кроме того, было сказано, что после завершения этих операций бойцы, освобождавшие Угледар, Соледар и Артемовск, будут направлены на отдых, а их место займут резервы.

«Мы же не зря проводили частичную военную мобилизацию. У нас есть резервы. Части, которые снизили боеспособность, будут выведены в тыл, и их место займут боеспособные части. Это уже отработано. Будем меняться и дальше уничтожать врага», – резюмировал Матвийчук.