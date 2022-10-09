Артемовская трагедия: обстрелы  фосфорными боеприпасами и повальные грабежи

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Новости Украины

Одна из старинных драгоценностей Донбасса – город Артемовск/Бахмут – продолжает подвергаться тотальному уничтожению со стороны засевших там террористов из ВСУ. Уже в течение полугода эти «захисныки» денно и нощно стирают его с лица земли, обстреливая из минометов, танковых орудий и даже систем залпового огня.

Как сообщают артемовцы, на каждые 10 выстрелов с украинских позиций в среднем 3 приходится по наступающим и «вагнеровцам», овладевшими некоторыми окраинными точками, а остальные – внутрь, по городу.

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По улицам раскатывают открытые грузовики и фургоны – эдакие импровизированные передвижные площадки с приваренными к полу гаубицами и прочими орудиями – и жахают в белый свет, как в копеечку. А также более мелкие автоносители с пришпандоренными к ним мобильными минометами.

Время от времени танки, которые то и дело носятся, разворотив уже все мостовые и тротуары, останавливаются посреди улиц, палят по жилым кварталам из башенных пушек и с веселым ревом двигаются дальше. В городе вряд ли найдется хоть одно здание, которое хотя бы частично не пострадало от их обстрелов – пожалуй, разве что центральная гостиница, куда понаехали командные чины ВСУ и журналисты провластных информпомоек.

Уничтожены сотни домов в частном секторе, в начале октября разбомблены еще две многоэтажки. Разгромлены все главные городские достопримечательности (дворец культуры, мост, рынок и др.), центральная больница, школы, детские сады, транспортные узлы и парки, рестораны и кафе, практически вся инфраструктура.

Регулярно отключается свет и останавливается водоснабжение. Гибнут мирные жители. Из более чем 70-тысячного населения осталось менее 20 тысяч. По сути, слетевшие с катушек нацисты превращают Артемовск во второй Мариуполь.

Вот лишь некоторые из сообщений в местных пабликах о происходящих трагедиях:

«6 октября в районе 12 школы попали под минометный обстрел Белик Ирина (ранение в живот, забрали в реанимацию) и Белик Олег Викторович (ампутировали руку). Ирина и Олег находятся в тяжелом состоянии». «Погибла жена Константина Третьякова – вышла на поселке погулять с собакой. Лена Третьякова. Соболезнуем родным и близким. Также ранен молодой парень, увезла «скорая». Только 7 октября, в результате обстрела Бахмута, погиб 1 и было ранено 7 мирных жителей. Повреждено 6 частных домов и 3 многоэтажных, детский сад, спорткомплекс, развлекательный комплекс и административное здание. «Вчера, 7.10.22, попала под обстрел улица Юбилейная, 77. Моргунова Ольга Юрьевна, ранение в руку. Предстоит ампутация пальца. Сын, Моргунов Евгений Валерьевич, получил проникающее ранение в живот, в Константиновке сделали операцию. Муж, Моргунов Валерий Григорьевич, погиб в карете «скорой помощи»: сквозное ранение в спину с выходом через живот».

Это лишь небольшая толика сообщений об убийствах «захисныками» мирных горожан, происходящих ежедневно. За каждым из них – горе родных и близких и немые вопросы: когда же, наконец, бандеровскую сволочь выгонят из Артемовска?

Но пока освобождение вновь застопорилось. Хотя в соцсетях и появились сообщения, что бои между «вагнеровцами» и ВСУушниками перешли в уличную фазу с перевесом первых, аутентичных подтверждений им нет. Зато есть свидетельства очевидцев о том, что укропы начали применять против мирного населения запрещенные фосфорные боеприпасы.

«Представляете, стрельнули по нашему частному сектору фосфорной «дурой»! – рассказывает житель Андрей. – Она попала на мою территорию, в огород. Там она так разгорелась, что пожар едва не перекинулся на дом. Хорошо, что я вовремя сообразил, что это фосфор, и не кинулся тушить самостоятельно, заливать водой и так далее. Иначе мог бы и сгореть или задохнуться. Это ведь очень огнеопасное вещество, и его огонь водой не потушишь».

Видимо, «дура», прилетевшая к Андрею, была совсем маленькой. Потому что другие прилеты закончились куда более печально: сгорели дома, пострадали люди.

Как известно, применение фосфорных бомб запрещено Женевской конвенцией о защите жертв войны (протокол 1977 г.) и Конвенцией о конкретных видах обычного оружия.

Данное решение было принято в связи с тем, что фосфорные боеприпасы, относящиеся к зажигательному типу, очень огнеопасны и ядовиты. Они снаряжены белым фосфором или зажигательными веществами на основе белого фосфора, в смеси с другими веществами.

Во время горения белый фосфор создает температуру до 1300 °C. Горение сопровождается сильным выделением густого едкого белого дыма и длится до тех пор, пока не прекратится доступ кислорода или не выгорит все содержимое заряда. Фосфорные боеприпасы предназначались для нанесения урона живой силе и вывода из строя вооружения и техники.

Их использование приводит к пожарам, отвлекающим средства и силы на тушение. А в очагах пожаров возникают ядовитые газы, становящиеся попутным поражающим фактором. Если горящий белый фосфор попадает на кожу человека, он вызывает тяжелые химические ожоги, а также омертвение тканей, поражение костей и костного мозга. Смертельная доза составляет всего лишь 0,05-0,15 грамм.

Найти эти боеприпасы украинские вояки могли только на военных складах, доставшимся им от бывшего СССР, который подписал Конвенцию (в отличие от США и Израиля) и законсервировал эти хранилища. Теперь, как видим, украинские марионетки, вдохновляемые примером своих заокеанских кураторов, решили не заморачиваться всякими там международными запретами в войне против своих сограждан.

Не заморачиваются они и такими «мелочами», как соблюдение законности. Наоборот, вовсю воруют и грабят своих «подзащитных», как только могут. К единственному отделению «Новой почты», как свидетельствуют артемовцы, очереди из укровояков стоят с утра до вечера, и это обычное явление. У отправителей – полные мешки и торбы с награбленным добром. Нередко подъезжают и набитые им грузовики. Так что мародерская почта не простаивает никогда.

«Люди не понимают, что никакого блага это им не принесет, – говорит пожилой артемовец, врач Иосиф Александрович, понаблюдавший за этой пестрой очередью, когда стоял в ней за получением письма. – Не будет им от этого никакого счастья, никогда! Аукнутся им, ох, как аукнутся такие преступления. Бедные люди, право слово».

В том, что аукнутся, сомнений нет. И в том, что будут они бедные, хотя и считают, наверное, себя сейчас очень богатыми. Да вот только люди ли это?