Артемовские хроники. Нацисты обвиняют местных, стреляют и клепают журналистские фейки

Новости Украины

Украинские нацисты, которые находятся в донбасском райцентре Артемовске (переименован киевским режимом в Бахмут, прежнее название возвращено указом главы ДНР), продолжают регулярно и с садистской методичностью обстреливать его изнутри, о чем уже неоднократно сообщал «ПолитНавигатор».

И хотя руководство ВСУ отвергает все претензии, жители города знают, кто именно производит эти обстрелы. И уже почти не боятся высказываться на данную тему в пабликах, которые буквально раскалены от людского отчаяния.

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«Моя 75-летняя мать практически днюет и ночует в сыром подвале, – пишет артемовка по имени Светлана. – Потому что бухают по городу постоянно, и всем известно, кто это делает. Наши так называемые «защитнички». Мама выходит из подвала на короткое время, чтобы пообщаться с нами и покушать. Мы с мужем более молодые, поэтому лучше справляемся со страхом, хотя жутко очень. А у нее нервы вообще никакие. Плачет и дрожит. До этого она жила в районе мясокомбината, на окраине. Туда прилетело и выбило все стекла. Мы забрали ее к себе, но и к нам прилетело, разворотило двор, повыбивало стекла. Весь дом в дырках от осколков».

Артемовцы отмечают, что обстрелы со стороны ВСУ особенно усилились по ночам. Днем стреляют тоже, но не только по городу, а и в сторону наступающих союзников. По ночам же – чаще всего по жилым домам и городской инфраструктуре. В большинстве случаев для обстрелов «захысныки» используют минометы (дальность полета мины – до 8 км) и пушки, установленные во дворах частного сектора.

Почему орудия поставлены именно там (хотя и на жилых массивах они тоже имеются), догадаться нетрудно: меньше свидетелей. А кроме того, жители многоэтажек могут массово выступить против использования их как живого щита, что для ВСУ не слишком комильфо.

«Может, им норматив такой установили? – пытается шутить житель с ником Наблюдатель. – На один выстрел по наступающим «сепарам» – три по своим «коллаборационистам?»

Юмор, конечно, мрачноватый. Но, похоже, он отражает реальную ситуацию. Дело в том, что всех артемовцев, которые по тем или иным причинам не хотят выполнять требования властей и уезжать из родного города, военная администрация и СБУ записывают в «коллаборационисты». И даже в «террористы».

«Моя начальница позвонила мне и сказала, чтобы я немедленно собирала вещи и уезжала из города, – жалуется в одном из закрытых городских пабликов воспитательница Анастасия. – А не то, дескать, я стану террористкой! Когда я расплакалась, она стала утешать и уговаривать: мол, надо, Настя, надо обязательно. Потому что к ней пришли в кабинет военные и потребовали, чтобы она собирала вместе со всем коллективом манатки и убиралась куда подальше. Это ж надо додуматься до такого беспредела! Это мой родной город, у меня здесь родственники, почему я должна уезжать, и куда? В их пункты пересылки и бараки, которые они предлагают где-то за пределами Донбасса, и нищенствовать там, по помойкам побираться??! А они в это время заселятся в наше детское заведение и будут оттуда обстреливать?»

Зачем это нужно хунте, понятно. Они проводят тактику выжженного пространства, желая просто стереть с лица земли этот замечательный старинный город (Артемовску более 400 лет) добрых людей и тружеников. А попутно – ограбить, размародерить, все, что останется в квартирах и домах.

О мародерстве ВСУшных нацистов сообщают все чаще и чаще. Они заселяются в здания в частном секторе, с согласия жителей или без оного. Порой просто взламывают двери домов, откуда эвакуировались хозяева. Стоят там на постое какое-то время, потом съезжают и забирают с собой все, что им приглянулось. Вплоть до мебели и встроенной бытовой техники.

Затем, как предполагают жители, «защитники» отправляют награбленное в западные регионы по «Новой почте» (эта фирма – известна как пособник мародеров еще с 2014 года) или автофургонами. Понятное дело, чем больше местных уедет, тем сильнее они смогут разгуляться.

«Я видел, как на Поселке (район города – В.П.) установили пушку большую прямо в саду, где вишни и яблони цвели. Повырубали сначала их почти все. Да что им вишни и яблони, если они по людям пуляют. Разворачивают и пуляют в разные стороны. И ржут от удовольствия на всю округу. Это какие сволочные души надо иметь! – не сдерживает эмоций пользователь Николай. – Ночью начали бабахать. Стрельнут – и тут же спустя несколько секунд слышно в городе отдаленный взрыв. И так несколько суток, всю ночь и ранним утром. Потом снялись с места и увезли ее куда-то в другое место. А попутно и мебель с телевизорм и стиральной машиной в свой фургон погрузили и тоже увезли».

Ранним утром 21 июля в Артемовске был обстрелян центральный рынок. От взрыва боеприпаса создалась огромная воронка напротив торгового комплекса «Лилия» и возник пожар. Сильные повреждения получило здания торгового центра «Астрон» и ТК «Лилия», были уничтожены несколько торговых контейнеров.

В соседних зданиях вылетели стекла. О пострадавших не сообщалось. Местные провластные СМИ, конечно, не осмелились написать, кто в манере, давно ставшей привычной для ВСУ, совершил обстрел.

Как сообщают артемовцы в соцсетях, на месте взрыва едва ли не моментально появились журналисты, которые принялись делать репортаж. При этом громко гогоча и потешаясь в перерывах между съемками.

А снимали они использованную кассету для реактивного кассетного снаряда РЗСО «Град». И комментировали в том смысле, что это прилетело со стороны ДНР. Хотя эту самую кассету привезли и положили на место взрыва вояки ВСУ, прибывшие вместе с журналистами.

24 июля произошел новый мощный взрыв. И снова ранним утром, в 4:32. Он практически полностью разрушил общеобразовательную школу №5, расположенную в центральной части города. Провластные СМИ утверждают, что незадолго до взрыва был слышен шум пролетающего самолета. Однако местные жители, скептические настроенные к ВСУ и давно уже четко определившие характерные часы обстрелов изнутри (чаще всего с 11 вечера до 4-5 утра), склонны считать данный взрыв новым ночным «сюпризом» нацистов.

Особо отмечается в пабликах повышенная активность репортеров, которые в любое время дня и ночи буквально мгновенно появляются на местах происшествий, как будто их оповестили заранее.

«Может, им специальные графики обстрелов раздают – дневные или недельные? – интересуется артемовец с ником Водитель первого класса. – Интересно было бы такой график заполучить. Как доказательство для будущего трибунала».