Артемовские хроники. Нацисты-«заробитчане» обстреливают город изнутри, шмонают и мародерствуют

В донбасском Артемовске (переименован хунтой в Бахмут, прежнее название возвращено указом главы ДНР) продолжаются нацистские обстрелы, сообщает корреспондент «ПолитНавигатора». Военные хроники этого старинного города являются наглядным примером действий украинской власти якобы по «защите» своих (пока еще) территорий. И одновременно – символом ее беспредельного, людоедского цинизма.

Как свидетельствуют жители, в основном, пальбу изнутри устраивают окопавшиеся там нацисты. Об этом знает большинство горожан, негодующих по данному поводу не только в личных беседах, но и в пабликах. Причем люди уже почти перестали опасаться преследований за свои высказывания.

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«За последнюю неделю было несколько российских прилетов по местам дислокации ВСУ. По нескольким высоткам. Но ведь все остальные обстрелы города и районов – дело рук наших типа защитничков, – делится наболевшим артемовец по имени Вячеслав. – А на кой сякой нам такая «защита»?».

Понятное дело, мы используем эвфемизмы (то бишь смягчающие выражения) в таких откликах. А они бывают весьма жесткими.

«Наши хреновы «захисныки» со своими орудиями окопались на холмах по направлению к Часов-Яру (правильнее сказать – Часовому Яру, пригороду Артемовска – В.П.) Там местность возвышается, она холмистая, и с этих высот видно Часов-Яр как на ладони. Очень удобные места для обстрела не только пригорода, но и Бахмута. По этим холмам и прилетело раза три от Путина. А кто обстреливал пригород и Бахмут, имея такие удобные позиции, догадывайтесь сами».

По сообщениям артемовцев, артиллерия ВСУ базируется прямо посреди дворов не только на жилмассивах, но и в частном секторе.

«ВСУ разместили «ГРАДы» в частном секторе. Оттуда и лупят. То в сторону наступающих «сепаратистов», то по жителям города, – пишет жительница Валерия. – То туда, то сюда. Разбомбили наш знаменитый стадион».

Действительно, артемовский стадион «Металлург» был исторической гордостью города. Его открыли в 1949 году под названием «Локомотив». Затем, в 1984 году, будучи частично реконструированным силами не менее знаменитого артемовского «Цветмета» (завода цветных металлов), он получил нынешнее название. В 2003 году украинский Кабмин под председательством Виктора Януковича присвоил ему статус базы олимпийской и паралимпийской подготовки. Полная реконструкция (в том числе, строительство легкоатлетического манежа) была завершена в декабре 2012 года. После нее в состав спортивно-оздоровительного комплекса вошли: балкон на 800 зрителей, трибуны, беговые дорожки по кругу 200м; восемь 60-метровых дорожек для бега по прямо. Были введены в эскплуатацию секторы для прыжков в высоту и длину и сектор толкания ядра. А также

оборудование, дающее возможность универсально использовать комплекс для проведения соревнований и тренировок по боксу, кикбоксингу, тяжелой атлетике, настольному теннису, разным видам борьбы: вольной, сумо, классической и джиу-джитсу. В центре разместили самые современные силовые- и кардиотренажеры. Специалисты оценивали «Металлург» как один из лучших спортивных и учебно-тренировочных центров Незалежной, имеющий статус базы олимпийской и паралимпийской подготовки, адаптированной для инвалидов.

Здесь проходило множество спортивно-массовых мероприятий городского, областного, всеукраинского и международных уровней. А еще на этом историческом стадионе, начиная с советских времен, в главный трудовой праздник Донбасса – День шахтера, – выступали самые знаменитые деятели культуры. Артисты, писатели, легенды кино, театра и литературы. Среди них были Г. Вицин, Ю. Никулин, Е. Моргунов, М. Жванецкий, Ю. Багатиков, Р. Рудин … список очень большой.

Теперь этого комплекса нет. Местные медиа «скромно» сообщают, что разрушение произошло ранним утром 11 июля «предположительно в результате ракетного удара». То есть даже провластные СМИ не решаются утверждать, что стреляли союзники. Оно и понятно: какой смысл наступающим союзным войскам разрушать подобные мирные объекты инфраструктуры, которые потом потребуют дорогостоящего восстановления за счет победителей?

«Логика тут только одна, – пишет в паблике артемовец с ником Ю.В. – Устроить для России тактику выжженной земли. А о нас, жителях города, эти паскуды с наколотыми свастиками подумали?».

Впрочем, стадион – это всего лишь стадион. Куда более страшными являются бомбардировки мирных жителей и их домов. 16 июля около 15 часов, во время очередного артиллерийского удара, загорелся рынок на улице Юбилейной. По информации областного управления службы чрезвычайных ситуаций, вспыхнули два торговых павильона на площади 100 кв. м. Пострадали 6 человек, трое из которых были госпитализированы. Погибших, к счастью, нет.

«Мы видели, как громадная пушка на нашем районе (в частном секторе) поворачивается из стороны в сторону и пуляет то в сторону центра города, то в противоположную сторону, – сообщают граждане, назвавшие себя «частниками». – Что это за дурында, не знаем. Может быть, гаубица, подаренная Западом. Но после этих ее поворотов, спустя несколько секунд, громыхало в районе городского центра».

Возмущения горожан вызвали у хунты своеобразную реакцию. Нет, обстреливать Артемовск его «защитники» не прекратили. Но принялись придирчиво проверять у жителей документы и смартфоны с телефонами, дабы уличить их в «антипатриотической» соцсетевой активности. Причем занимаются подобными шмонами почему-то наци-вояки, приехавшие из Славянска, который находится почти в 47 км от Артемовска/Бахмута.

«В наш город прибыло несколько автобусов из Славянска, – поведали пользователи Андрей и Лариса. – Оттуда вывалились десятки хлопцев в военной форме. И с утра пораньше давай устраивать проверки. Останавливают прохожих, шастают по дворам, требуют показать документы и гаджеты. (Кстати, целыми сутками стал пропадать Интернет – видимо, блокируют, чтобы мы не могли обмениваться мнениями). Да какое им собачье дело, извините на таком слове?! Чего они сюда приперлись?!!».

Причем свои ксивы «ревизоры» показывают крайне нехотя. Один из них, коего артемовец, юрист по образованию, уломал на предъявление документа, «через губу» сообщил, что им поставили задачу – проверять население на «коллаборационизм». И они типа должны ее выполнять, поскольку это их работа, а они сами – «заробитчане» (наёмные работники – укр.) Внешность и выговор у наемника были явно западенские, как и у многих ему подобных. Получается, они сначала побывали в Славянске, а теперь заявились в Артемовск с целью «профилактики» общественного мнения накануне решающего наступления союзников. Донбассовцев эти залетные просто ненавидят за то, что те не желают покориться бандеровской банде. Посему не удивительно, что именно нацистам-западенцам руководство ВСУ поручило исполнять гестаповские функции.

Впрочем, сии херои занимаются не только вышеуказанным. А попутно еще и грабят, и мародерствуют. Причем не особо прячась, – видимо, будучи уверенными в своей безнаказанности.

«В нашем районе Собачевка, – рассказал местный житель Николай, – вояки заселились в одноэтажный дом с садом. Не знаю, пустили ли их – может, пригрозили хозяевам, – или сами вломились. Пожили там три дня, а потом съехали. Но предварительно подогнали грузовик и вывезли практически все – и мебель, и бытовую технику, и всякие мелочи. Причем на виду у всех. И никто не вмешался, даже полиция, – жить-то хочется… А в другом доме, через несколько улиц, не поселялись. А просто подогнали грузовик – по-моему, тот же, – и за пару часов выгребли все из дома и укатили».