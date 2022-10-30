Артемовский «Верден», беспросветная Украинка и русский Львов

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Новости Украины

7 месяцев продолжается уничтожение славного донбасского городка Артемовска/Бахмута укронацистскими оккупантами, засевшими в нем. 7 месяцев они обстреливают и этот райцентр, и пригороды Соледар с Часовым Яром изнутри – минометами, гаубицами, танковыми орудиями, системами залпового огня. Обстреливают и утюжат танками с какой-то садистской изощренностью, постоянно «работают» системы залпового огня и снайперы.

Все это преподносится властями как преступления «орков» для СМИ, часто шастающих туда и фабрикующих репортажи о «варварстве России». Хотя местные жители отлично знают, чьих рук это дело – ВСУ и западенских нацистов, понаехавших в старинную жемчужину Донбасса еще в апреле месяце.

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Упомянутые СМИ (сервильные украинские и западные, даже радио «Свобода» подсуетилось) начали именовать Бахмут «украинским Верденом». По аналогии с французским городом, где в в 1916 году произошло одно из самых кровопролитных сражений Первой мировой войны – так называемая «Верденская мясорубка», ставшая хрестоматийным примером «войны на истощение». Вот только укрогеббельсы не упоминают, что циничную бойню на истощение донбассовцев ведут именно воспеваемые ими «захисныки».

Впрочем, правду иногда пробалтывают и они. Вот что пишет один из местных провластных сайтов:

«Пейзаж восточного и южного пригородов напоминает лунный – по количеству воронок и кратеров от взрывов. Официально никто не сообщает о количестве убитых и раненых военных (понятное дело, пропагандистов интересуют только их вояки, на мирных граждан им наплевать – авт.), но, судя по обрывочным данным в соцсетях, потери, к сожалению, значительные».

Пресс-служба областного главка нацполиции тоже информирует о беспрерывных обстрелах, повреждениях объектов инфраструктуры и частных домов. Естественно, не указывая, кто их реально производит.

Однако артемовцы давно подсчитали, какова примерно пропорция прилетов от союзных войск и от так называемых «защитников нации», окопавшихся в городе. Где-то 15% против 85%. Об этом не раз сообщалось в местных пабликах, оппозиционных к режиму.

Причем если российские заряды попадают, в основном, по местам дислокации ВСУ и их военно-техническим базам, то укропские – по мирным кварталам, объектам городской инфраструктуры, памятникам истории и архитектуры, школам, детским садам, аптекам и больницам.

Раньше «захысныки» стреляли, чаще всего, под покровом ночи, сейчас уже не стесняются и в течение целого дня. Мы уже писали, что горожане насчитывали до 800 (!) выстрелов в сутки, наносившихся из расположений ВСУ на окраинах, с мобильных минометных установок, из движущейся бронетехники, стрелкового оружия и т.д.

На сегодняшний день в районном центре осталось не более 15 тысяч жителей из свыше 72 тысяч. Уничтожено около 80% городских зданий. Остальные имеют различные повреждения.

Вот лишь некоторые свидетельства артемовцев о том, что у них творится.

«Двор по ул. Леваневского, 105. Молодой парень Валера. Он грел кушать или просто грелся, наверное. Царство Небесное. Близким соболезнования».

«На Ступках (район города – В.П.) укровояки взламывают дома, заселяются и все выносят!»

«Погибла Крылкова Галина Васильевна. Работала на заводе. Помяните, кто знал. Царство Небесное ей. Вечная память и вечный покой».

«В Соледаре сегодня при выдаче гуманитарной помощи были ранены два человека и два погибли – Непотачева Наталья и Курачка Юрий».

Обратите внимание: «при выдаче гуманитарной помощи»! То есть гитлеровские последыши по своей людоедской привычке не смущаются обстрелами гуманитарных миссий и волонтеров, помогающих оставшемуся населению многострадального города. За каждым из таких сообщений – человеческая трагедия, скорбь, слезы…

Из последних сводок. 28 октября снаряды попали во Всехсвятский та Благовещенский храмы, вновь разрушили и повредили много частных и многоквартирных домов во всех районах города.

«У нас стала популярной памятка, как вести себя во время обстрелов, – делится горькими приметами военной реальности житель Соледара, бывший слесарь артемовского завода «Цветмет» Виктор Н. – Вот некоторые выдержки из нее… Минимизируйте перемещение по городу практически до нуля (только в крайне экстренных случаях). И желательно вдвоем. Если перемещаетесь по улице, наденьте одежду темного цвета. Желательно старенькую, потертую, без каких либо отражающих элементов. Если перемещаетесь с велосипедом или тачкой, закрасьте или замажьте грязью все, что может блестеть. Лаковая краска тоже блестит. Уберите с одежды любую символику… Если вас двое или больше, идите друг от друга на расстоянии ​ не менее 20 метров (чтобы помочь, если одного ранит в случае обстрела).​​ Если начался обстрел или вы слышите свист, не пытайтесь бежать куда-то. Быстро ищите укрытие на месте или ложитесь на землю, закрыв голову руками. Лучшее укрытие – это канава или углубление в земле… Документы упаковать в два пакета и положить в них записку с телефонами родственников. Заклеить скотчем, приклеить шнурок и носить на шее под свитером. Сумку с нужными вещами (документы, жгут, два бинта, лекарство, спички, зажигалка, нож, ремень запасной, бутылка воды – 1 литр) берите с собой даже в туалет… В квартире выжить невозможно (небезопасно и в подвале с одним выходом, перекрытом бетонными плитами). Желательно, чтобы было два выхода или любой проем, через который можно вылезти в том случае, если завалят основной. Погреб или подвальчик из кирпича с непонятными самодельными перекрытиями​ не помогут. Это могила… В подвале максимально уменьшите площадь обогрева помещения. В идеале надо найти палатку и поставить внутри. Обогревайте не все пространство, а только место, где спите. Можно обогреться и от свечей – положить кирпич или глиняный горшок, чтобы пламя било в него, и тепло отражалось»…

Вот так живут люди в Артемовске, Соледаре и Часовом Яре.

А в центре «Незалежной» главная причина для беспокойства – перебои с электричеством. После ударов по электростанциям и электроцентралям компания Ахметова «ДТЭК» регулярно сообщает о веерных отключениях потребителей и даже публикует их графики, которые, впрочем, часто не соответствуют действительности.

Киев и область отключают минимум по 4 часа в день, причем в самое разное время. Хуже всего в этом смысле пришлось райцентру Украинка, Обуховскому и близлежащим районам. Там серьезно повреждена Трипольская ТЭС, возведенная еще во времена СССР (впрочем, все такие станции были возведены тогда, неблагодарные укронацисты сами не построили ничего).

Она снабжает энергией не только свою область, но и другие, а также столицу. Городки районного подчинения и сёла оказались в полной темноте и мраке. Свет давали на короткое время и снова вырубали. Кроме того, с перебоями работали водонасосные станции и, значит, не было воды. Вот что о ситуации на Трипольской рассказывает ее бывший строитель, приехавший 45 лет назад на всесоюзную стройку из Перми, Валентин Р.:

«Буквально сегодня утром (29 октября- авт.) стало известно, что глава Нефтегаза Украины Витренко (богач и, кстати, сын известной социалистки) заявил, что Трипольская станция не получит газа для своей работы. Он что, вообще офонарел?!. На станции разрушен масляный блок, но его чинят. От нее зависит быт, отопление и, значит, здоровье миллионов людей в холодное время. Мирных людей, многие из которых не приемлют нацизма – например, как у нас в Украинке, городке энергетиков, созданном усилиями жителей всего СССР. А этот, простите, козел, огребающий миллиарды, решил сэкономить на газе для нее – типа, может быть перерасход из-за разрушений… Сволочь, да и только. Плохо мама воспитала».

И, наконец, перейдем к реалиям города, откуда расползлось нацистское зло – Львова. Мы побеседовали с бывшим учителем русского языка и литературы, некогда частым посетителем центра русской культуры имени Пушкина, закрытого несколько лет назад. Его зовут Николай Андреевич. Имя в целях безопасности изменено. Интервью большое, здесь пока приведем лишь некоторые фрагменты из него.

ПолитНавигатор: «Как живёт Львов и каково сейчас русским в нем?»

Н.А.: «После прилёта 10 октября по местной ТЭЦ наш великопанский «Пьемонт» (так горделиво именуют Львов галичане, сравнивая с итальянской жемчужиной) перепугался не на шутку. Света не было полсуток. Потом начались ежедневные отключения. Усилились перебои с водой. Львов вообще издавна имел с ней большие проблемы. Что до настроений населения, что вам сказать…

Большинство, конечно, ненавидит Россию, Донбасс, все русское. Особенно после того, как получили по стратегическим объектам, по энергосистеме. Что же касается русских людей, оставшихся здесь, или украинцев, которые им сочувствуют и не любят бандеровцев, есть немало и таких, – тяжело, конечно, им приходится…

Приходится насиловать себя, скрытничать, говорить по-галичански, чтобы не вызвать эксцессов, оскорблений, а то и похуже. Хотя, вы знаете, есть люди, не стесняющиеся изъясняться на родном языке. Даже в общественных местах. Буквально вчера на Галицком базаре один старик довольно громко говорил по-русски, причём чисто, без суржика. И его обслужили, не обхамили. Наверное, давно его знают, он старожил. А так вообще, конечно, стрёмно…»

ПолитНавигатор: «Как вы думаете, это можно исправить?»

Н.А.: «Честно говоря, вряд ли. Не надо было Сталину вообще этот гадюшник присоединять к СССР и Украиной делать. И нам, русским, нашим отцам и дедам, сюда приезжать. Пусть бы это кубло змеиное с Польшей пикировалось, как это было до 1939 года. Если Россия освободит Украину от нацизма, пусть отдаст Западенщину Европе. И пусть Европа на своей шкуре «порадуется» этим рагулям, которых сейчас защищает.

ПолитНавигатор: «А как вы лично оказались во Львове?»

Н.А.: «Я сын 20-тысячников из России, которые приехали восстанавливать Львовщину после Великой Отечественной войны. Восстановили на свою голову…»