Артиллеристы ВСУ попали по мирным жителям во время постановочных обстрелов

25.02.2019, Луганск, Александр Гусар

В результате постановочного обстрела якобы со стороны подразделений Народной милиции ЛНР украинские артиллеристы разрушили дома и хозпостройки мирных граждан на подконтрольной Киеву территории.

Об этом сегодня на брифинге сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В частности, он отметил, что украинское командование совместно с подконтрольными СМИ с целью формирования негативного образа народных республик активизировали работу по распространению ложных информационных сообщений.

«В медиасфере регулярно освещаются постановочные видеосюжеты о высоких показателях боевой подготовки, которых достигли украинские «универсальные солдаты», демонстрируя якобы уничтожение вражеских позиций с личным составом и техникой. При подготовке подобных постановочных видеосюжетов вследствие ошибок и просчётов, допущенных специалистами так называемой самой сильной армии в Европе, страдают мирные жители», – рассказал Марочко.

В качестве примера «высококлассной работы» украинских артиллеристов он рассказал об инциденте, произошедшем 24 февраля в населенных пунктах Золотое и Новоалександровка, где в результате ошибок, допущенных артиллеристами 54-й бригады, были разрушены дома и хозяйственные постройки мирных жителей.

Марочко добавил, что стремясь уклониться от ответственности, командир бригады полковник Алексей Майстренко вину за содеянное традиционно переложил на военнослужащих республики.

«В ближайшее время следует ожидать очередного интервью с участием мирного жителя, который за небольшую плату на камеру расскажет украинским журналистам о многочисленных обстрелах населенного пункта со стороны подразделений Народной милиции и жертвах среди мирного населения», – предположил представитель оборонного ведомства ЛНР.

Он подчеркнул, что подобные действия украинского командования направлены на отвлечение внимания мировой общественности и граждан Украины от реальных проблем, как в украинской армии, так и в стране в целом.