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Новости Украины

Донецк и другие города ДНР в субботу были снова под плотным огнём вооружённых формирований Украины. Над столицей республики поднималось множество столбов дыма, сливаясь в потемневшее небо.

Видео и фото публикуют очевидцы и работающие на месте военкоры, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Утро началось с обстрела Петровского и Куйбышевского района, где от ударов вооружённых формирований Украины разгорелся пожар. На место выехали спасатели. Автоцистерна пожарных остановилась на пассажирской остановке «Топаз», возле которой было попадание в торговый ларек. В семи метрах от цистерны прилетел новый артиллерийский снаряд ВФУ.

По информации Штаба территориальной обороны, один пожарный погиб на месте, ещё трое спасателей и водитель с различными ранениями были госпитализированы. Водитель от полученных травм скончался в больнице.

Одно из попаданий пришлось на торговые павильоны, погиб мирный житель. Отмечается, что только за полчаса ВФУ с позиций в Песках выпустили по Куйбышевскому району 33 снаряда натовского калибра 155-мм.

В Петровском районе были «прилёты» по заводу «Продмаш», ранения получил мужчина.

Практически одновременно обстрел перешёл на пять из девяти районов Донецка, в том числе под огнём оказались центральные Ворошиловский и Киевский районы. Под удары попал район Донецкого республиканского краеведческого музея, выставочный центр «ЭкспоДонбасс», районы Дворца молодёжи «Юность» и «Донбасс Арены», район кинотеатра «Звёздочка». Также одно из зданий Донецкого национального университета и близлежащие жилые дома.

Зафиксировано множество попаданий по гражданской инфраструктуре. В домах выбиты окна, разворочены автомобили. В центре былр приостановлено движение общественного электротранспорта, не могли выехать на вызовы кареты скорой помощи, остановлен подвоз воды.

Под огнём ВФУ оказались и другие населённые пункты республики. Был нанесён удар по Мироновке рядом со Светлодарском, ранение получили 2 мирных жителя. Над Комсомольским в Старобешевском районе средства ПВО перехватили украинскую ракету «Точка-У». Под обломками ракеты ранено 5 человек, несколько домостроений были разрушены. «Прилёты» фиксировали в Горловке, Ясиноватой, Макеевке.

По полученным данным, как минимум погибли 5 человек, еще 17 получили ранения. С 7:30 утра нацисты выпустили по территории ДНР 406 снарядов. Большинство из них разрывались на улицах Донецка.