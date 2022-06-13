Артиллерия НАТО устроила ад в тыловом районе Донецка

13.06.2022  14:55 (Мск), Донецк
Сергей Вредников.  
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Военные преступления, Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Общество, Украина
Новости Украины

Украинские вооружённые формирования открыли огонь по Донецку из РСЗО и артиллерии. Одно из попаданий пришлось по торговым рядам рынка в тыловом районе.

Видеокадры с места трагедии публикуют очевидцы, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские вооружённые формирования открыли огонь по Донецку из РСЗО и артиллерии. Одно из попаданий...

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В результате обстрела рынка в тыловом Будённовском районе, погибла мать и ребёнок. Много раненых.

По информации Штаба территориальной обороны ДНР, украинские нацисты ударили 155 мм снарядами натовского образца с позиций в подконтрольной ВСУ Орловке Ясиноватского района.

По уточнённым данным, в результате обстрела в Буденновском районе на территории Майского рынка, число жертв возросло до 7 человек: 3 погибли и 4 получили ранения.

Кроме того, был нанесён удар по Куйбышевскому району Донецка. В результате обстрела произошло возгорание домостроения.

Также был обстрелян из РСЗО Киевский район: прилёты в районе больницы Вишневского. Жители города слышат также работу ПВО. Над разными районами Донецка столбы дыма.

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