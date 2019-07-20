Артиллерия ВСУ обстреляла пляж на азовском побережье ДНР

20.07.2019, Донецк, Александр Гусар

Украинские артиллеристы обстреляли побережье Азовского моря, используемое местными жителями в качестве зоны отдыха.

Об этом во время брифинга сообщил официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его информации, на Мариупольском направлении военнослужащие из 36-й бригады под командованием Андрея Гнатова и 406-й артбригады под командованием Андрея Шубина подвергли артиллерийскому и миномётному обстрелу районы населённых пунктов Самсоново, Коминтерново, Красноармейское, Заиченко и Ленинское.

«По прибрежной зоне в районе населённого Самсоново, используемой местными жителями как место отдыха, украинские террористы из 406-й артбригады выпустили 6 артиллерийских снарядов калибром 152 мм», – сообщил Даниил Безсонов.