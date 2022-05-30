Артиллерия ВСУ расстреливает школы Донецка. Много погибших и раненых

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Новости Украины

С утра Донецк подвергается массированным хаотичным обстрелам со стороны вооружённых формирований Украины. Расстреляно несколько школьных учреждений.

Об этом сообщает Штаб территориальной обороны ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По последним данным, число жертв составляет 21 человек: 16 получили ранения, 5 погибших, среди которых 14-летний подросток.

Есть попадания по трём школам в центре города. В школе №22 – двое погибших, еще один человек был смертельно ранен в школе №5. Сотрудники учреждений в момент артудара проводили уроки по удалёнке. Также есть жертвы по городу, включая тыловые районы, в которые до вчерашнего дня «прилётов» не наблюдалось за всё время боевых действий.

При этом возле одной из школ был запланирован подвоз воды. Должны были собраться родители и школьники, чтобы помочь с разгрузкой. К счастью, после вчерашних обстрелов мероприятие было отменено.

Украинские нацисты били ракетами РСЗО «Смерч» с кассетными боеприпасами, а также 155-мм артиллерией натовского образца.

«Три школы в Донецке уничтожено за несколько минут, много погибших и раненых гражданских. Всё это просто потому, что Украине подвезли боеприпасы и свежие орудия, они занялись тем же, чем и всегда – терроризмом. Именно так «воюет» Украина, убивает побольше мирных, в идиотской надежде сломать дух войск», – комментирует на своём канале военкор Дмитрий Астрахань.

Кроме того, с позиций в Авдеевке ВФУ нанесли удар из РСЗО «Град» по Ясиноватой, из артиллерии по Макеевке, также под миномётный огонь попала Горловка.

Со вчерашнего дня варварским хаотичным обстрелам на максимальную дальность подвергаются не только окраины и центр Донецка, но и самые тыловые районы.