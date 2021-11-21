Артиллерия ВСУ разрушила машиностроительный завод в ДНР

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Новости Украины

Украинские подразделения обстреляли из запрещённой Минскими соглашениями крупнокалиберной артиллерии город Ясиноватая в ДНР.

Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава администрации города Ясиноватая Дмитрий Шевченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Огонь вёлся со стороны подконтрольного Киеву города Авдеевка.

Расположенные там подразделения карателей в 8:35 утра обстреляли из 122-мм ствольной артиллерии территорию Ясиноватского машиностроительного завода.

«В результате обстрела повреждения получил экспериментальный цех. Разрушена кровля цеха, фасад, разбиты все окна. Также повреждено производственное оборудование», – сообщил Шевченко.

Также повреждения получило здание пожарной части завода.

На момент обстрела в здании находились 20 сотрудников МЧС.

Информации о пострадавших среди мирного населения нет.