Артиллерия ВСУ устроила ад в Донецке и пригородах

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинские вооружённые формирования в течение всего понедельника вели огонь по Донецку. Выпущено несколько сотен ракет и снарядов. Об этом сообщили в мэрии столицы ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

Противник бил по гражданской инфраструктуре Киевского, Куйбышевского и Петровского районов города.

В результате обстрелов зафиксировано возгорание на территории завода «ДонПластАвтомат». Также было попадание в пищеблок детского сада № 392. Разрушения получили постройки на хоздворе и гидроцех шахты им. Засядько.

Также целый день шел обстрел района привокзального рынка. Горели торговые ряды. Из-за шквального огня ВСУ пожарные не могли добраться до места возгораний. После непродолжительных затиший обстрел возобновлялся, и людям приходилось снова скрываться в подъездах и подвалах домов.

Первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов сообщил, что обстрелам весь день также подвергались Горловка, Ясиноватая, Макеевка, Александровка, Еленовка и другие населённые пункты.

Известно как минимум об одном погибшем в Донецке и трёх в Макеевке, более десяти человек получили ранения.