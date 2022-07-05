Артиллерия ВСУ устроила ад в Донецке и пригородах

05.07.2022  03:13 (Мск), Донецк
Сергей Вредников.  
Просмотров: 407
 
ВСУ-убийцы, Дзен, Донбасс


Украинские вооружённые формирования в течение всего понедельника вели огонь по Донецку. Выпущено несколько сотен ракет и снарядов. Об этом сообщили в мэрии столицы ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


Противник бил по гражданской инфраструктуре Киевского, Куйбышевского и Петровского районов города.

В результате обстрелов зафиксировано возгорание на территории завода «ДонПластАвтомат». Также было попадание в пищеблок детского сада № 392. Разрушения получили постройки на хоздворе и гидроцех шахты им. Засядько.

Также целый день шел обстрел района привокзального рынка. Горели торговые ряды. Из-за шквального огня ВСУ пожарные не могли добраться до места возгораний. После непродолжительных затиший обстрел возобновлялся, и людям приходилось снова скрываться в подъездах и подвалах домов.

Первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов сообщил, что обстрелам весь день также подвергались Горловка, Ясиноватая, Макеевка, Александровка, Еленовка и другие населённые пункты.

Известно как минимум об одном погибшем в Донецке и трёх в Макеевке, более десяти человек получили ранения.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июль 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть