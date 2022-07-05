Артиллерия ВСУ устроила ад в Донецке и пригородах
Украинские вооружённые формирования в течение всего понедельника вели огонь по Донецку. Выпущено несколько сотен ракет и снарядов. Об этом сообщили в мэрии столицы ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Противник бил по гражданской инфраструктуре Киевского, Куйбышевского и Петровского районов города.
В результате обстрелов зафиксировано возгорание на территории завода «ДонПластАвтомат». Также было попадание в пищеблок детского сада № 392. Разрушения получили постройки на хоздворе и гидроцех шахты им. Засядько.
Также целый день шел обстрел района привокзального рынка. Горели торговые ряды. Из-за шквального огня ВСУ пожарные не могли добраться до места возгораний. После непродолжительных затиший обстрел возобновлялся, и людям приходилось снова скрываться в подъездах и подвалах домов.
Первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов сообщил, что обстрелам весь день также подвергались Горловка, Ясиноватая, Макеевка, Александровка, Еленовка и другие населённые пункты.
Известно как минимум об одном погибшем в Донецке и трёх в Макеевке, более десяти человек получили ранения.
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