Артисты балета из столицы ДНР отправляются на гастроли в США и Китай

30.08.2018, Донецк, Анастасия Самойлова

Балетная труппа «Донбасс Оперы» даст ряд представлений в крупных городах США и Китая до конца этого года.

Об этом журналистам сообщил художественный руководитель Донецкого государственного академического театра оперы и балета имени А.Б. Соловьяненко Вадим Писарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В сентябре балетная труппа театра представит в США балет «Щелкунчик», а зимой этого года в Китае – балеты «Лебединое озеро», «Жизель» и «Баядерка»», – сообщил Писарев.

Художественный руководитель театра отметил, что эти гастроли будут первыми зарубежными с начала войны.

«Балетная школа в декабре этого года посетит с гастролями Китай. Представим балет «Белоснежка и семь гномов». Это первые зарубежные гастроли школы с начала конфликта в Донбассе», – сказал Писарев.

Писарев также добавил, что выступления пройдут в Шанхае, Шэньчжэне и Гуанчжоу.