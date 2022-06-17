Артисты, предавшие Россию: Понять и простить?

Новости Украины

Покинувшие Россию с началом спецоперации на Украине звезды шоу-бизнеса спустя три месяца возвращаются. Но, хлопнув дверью, зарабатывать на Западе не получается. Все гастроли, корпоративы и доходы – обеспечивает российская публика. Поэтому артистам приходится изворачиваться, преподносить экстренную эмиграцию как «отпуск».

Так, в России снова появилась актриса Ингеборга Дапкунайте, которая ранее уехала в Брюссель со словами сожаления о том, что не сделала этого раньше. В Москве она является куратором и художественным руководителем фестиваля «Вдохновение», на который ежегодно тратятся десятки миллионов рублей. Вернулся в страну и популярный ведущий Иван Ургант, который надеется продолжить карьеру на «Первом канале» и возродить свое шоу.

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Впрочем, благодаря общественности у двуличных звёзд не всегда получается выкрутиться. Так, в Петербурге е в начале июня были отменены концерты уроженки Таджикистана Манижи. Ещё в феврале она осудила российскую спецоперацию и заявила, что покидает РФ.

По мнению депутата Госдумы Михаила Делягина, понимания заслуживают лишь те российские «звезды», которые испугались начала спецоперации и уехали молча, а потом так же молча вернулись. Те же, кто запятнал себя антироссийскими заявлениями, должны лишиться не только права на публичную деятельность на родине, но и гражданства РФ.

«Если люди просто убежали, а потом просто вернулись, то никаких проблем нет. А если они убежали и сделали соответствующие заявления, как Чулпан Хаматова, то никакого возврата им сюда быть не должно. Не то что для комфорта, а просто на территорию. Я считаю, что люди, делающие заявления в стиле Чулпан Хаматовой, должны лишаться гражданства Российской Федерации и лишаться права въезда на территорию Российской Федерации. Нам здесь фашисты и бандеровцы не нужны», – заявил Делягин.

Актер театра и кино, режиссер, член Экспертного совета Общероссийского движения «Сильная Россия» Алексей Малашкин также призывает лишить перебежчиков из шоу-бизнеса права зарабатывать в России, посчитав их предателями.

«Ситуация с актерами театра и кино, представителями шоу-бизнеса, уехавшими после начала специальной военной операции на Украине, по сути своей просто мерзопакостная – это мягко сказано. Люди, которые, наверное, подумали, что сейчас Россия быстренько проиграет – «весь мир же против нас», собрали манатки и уехали, подумав, что они всегда за тех, кто побеждает. А когда поняли, что там они особо никому не нужны, и мы выигрываем, как, в общем-то, и должно было быть, сразу решили «переобуться» и приехать сюда, здесь зарабатывать. Здесь их помнят, знают и здесь они прекрасно зарабатывали всегда. Наверное, слово и понятие честь для этих людей уже давно забыто или вообще не понято, поэтому называть их поступки бесчестными – это бесполезно. Они просто сами по себе до омерзения сволочны – вот так бы я охарактеризовал их поступки. Но, по большому счету, это, в принципе, предательство. Это удар в спину. Пока наши бойцы, лучшие наши люди ценой своих жизней несут победу и России, и освобожденным территориям, наши представители шоу-бизнеса сначала вылили огромный ушат дегтя на свою же страну, которая их выкормила, а затем быстренько переобулись. Мое мнение – Министерство культуры должно всех этих людей взять «на карандаш» и просто лишить всех регалий, в том числе народных, заслуженных артистов – пусть теперь служат тем и там, куда они уехали. Их в этой стране не должно быть, по крайней мере, в медиа-пространстве», – заявил Малашкин.

Обозреватель Армен Гаспарян считает, что главный мотив «возвращенцев» – отнюдь не раскаяние.

«Меня абсолютно не удивляет, что эта публика начала возвращение – там она просто никому не нужна, но ни один человек в здравом уме, при выборе, условно, пойти на концерт Rolling Stones или Iron Maiden, или посетить концерт «Ногу свело», не выберет это музыкальное дерьмище. Мне кажется, что голосовать здесь должен рублем, прежде всего, сам зритель. Не нужно, как мне кажется, ходить на концерты людей, которые обозначились во время специальной операции как противники России, помогать им выживать финансово. Пусть они ездят в Жмеринку, в Винницу, в Ивано-Франковск. Я сомневаюсь, что и это у них получится, потому что при том градусе русофобии, который там царит, при гонениях на русских язык это что-то даст. Но это демократично. Выбрали сторону Украины – ради Бога, гастролируйте там, зарабатывайте там – не надо зарабатывать в стране, которую вы презираете. Ну и, кажется, вполне себе можно последовать американским стандартам и томе же Министерству культуры рекомендовать не организовывать им концерты. Другим наука будет», – заявил Гаспарян.

Бывшая жительница Киева, журналистка Светлана Пикта, член движения «Сильная Россия», призывает ввести наказание для тех площадок, которые приглашают к себе артистов, оскорбляющих армию и дискредитирующих спецоперацию:

«Что касается тех, кто предоставляет предателям площадки для публичных выступлений, трансляции их взглядов, то это обязательно должно найти отражение в законодательстве РФ. Если публичное оскорбление армии, президента и СВО запрещены, то предоставление площадок «русофобскому интернационалу» должно караться ещё строже».