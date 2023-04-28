Артисты – редкие гости на передовой и в госпиталях, где крайне востребованы

В годы Великой Отечественной войны на фронте работали десятки бригад артистов, в СВО заняты только две. На передовую отправляются непрофессиональные коллективы, они же работают в госпиталях.

Причем попасть в Крым и выступить перед бойцами стремятся многие творческие коллективы и авторы, в том числе активно участвующие в проекте «Песня на войне» крымского радио, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Те ребята, с которыми мы общаемся уже достаточно продолжительное время, мне начинают просто-напросто задавать вопросы: Андрей, скажите. у вас есть выход на Аксёнова? Я говорю, конечно, у каждого крымчанина есть прямой выход на Сергея Валерьевича. А в чем вопрос? Да мы хотим приехать, выступать в Крыму перед бойцами в госпиталях. Я, честно говоря, растерялся. Говорю, хорошо, я у кого надо спрошу. Но, тем не менее, есть огромный призыв снизу, и можно буквально за пару недель собрать очень приличную команду исполнителей, причём практически любых жанров», – подчеркнул в эфире «Крым 24» ведущий проекта Андрей Бороздин.

Заслуженный деятель искусств Крыма, музыкант, поэт, член Общественной палаты Севастополя Сергей Бурштейн регулярно бывает на передовой и подтверждает – спрос на военные песни среди бойцов велик.

«Мы практически с самого начала сотрудничаем с проектом, и могу сказать, что за ним следят и слушают, и потом от совершенно не знакомых людей приходят предложения аранжировки, и так далее, – подчеркнул он. – Что хочу сказать: на передовой, когда поёшь под гитарку ребятам, три-пять человек, и когда по лицу скатывается скупая военная мужская слеза, то понимаешь, что это правильная дорога. Эти песни нужны, они трогают их. Я как творческий человек очень многое переосмыслил, хоть я и коренной севастополец, но всё равно, за этот год у меня перестала писаться лирика. Как говорят военные, у них свои плётки, у нас, музыкантов, свои. И даже когда не хватает инструментов на передовой, есть выход – я же тоже служил, и мы брали расчёску такую плоскую, обворачивали газеточкой и на ней играли. Я ребятам показал, и они стали играть, а другие петь песни».

Участник СВО с позывным «Карат» добавил, что на передовой ждут артистов, и лично в том подразделении, где служит боец, ни разу не было выступлений.

«Ну знаете, ансамбли, артисты ни разу не приезжали лично в моё подразделение. Возможно, есть такое где-то, на других направлениях были, на нашем ни разу не выступали. Хотя хотелось бы», – отметил он и добавил, что больше всего бойцы хотели бы послушать вживую «Шамана».