Артёмовск сдают из-за больших потерь ВСУ, особенно в технике – Стешин

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Есть все признаки, как из разведданых, так из доступных источников, что ВСУ, всё-таки, отойдут из Артёмовска (Бахмут), где продолжаются ожесточённые бои.

Об этом в эфире радио «КП» заявил российский военкор Дмитрий Стешин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ранее появилась информация, что инженерно-саперные группы ВСУ подорвали железнодорожный мост в Парасковиевке к северу от Артёмовска. Таким образом, была перекрыта завалом трасса на Славянск.

Военкор считает, что это признак подготовки к отступлению украинских войск.

«Трасса на Славянск подорвана, потому что Артёмовск – это ворота к Славянско-Краматорской агломерации. Это такая медуза, не имеющая чётких границ, промзоны, частный сектор, городская застройка. Всё это – слито вместе, огромная агломерация – Дружковка, Константиновка, Николаевка, Славянск, Краматорск. В Краматорске аэродром, железнодорожная ветка. Аэродром достаточно большой по размеру, по-видимому, большие самолёты он может принимать», – прокомментировал Стешин.

О также добавил, что есть все признаки начала информационной кампании по оправданию такого решения.

«Заговорили, как по команде. Ещё недели две назад внезапно в самом Артёмовске появились западные журналисты, очень представительный пул прессы был там от Guardian до News Week. Они все выдали в эфир жуткие заплачки о том, что там огромные потери, нет артиллерии, много погибших и так далее. Это был разведпризнак. Я так понимаю, что западные военные советники, я не знаю – какие они функции там выполняют, может, руководят всем этим, очень обеспокоились количеством безвозвратных потерь, которые Украина быстро компенсировать не сможет. Самое главное, потери в технике – больше ста танков было потеряно за 4 месяца боёв под Артёмовском, тоже компенсировать нечем. А то, что осталось, моторесурс на пределе, а у танка он и так небольшой из-за веса машины, а тут ещё приходится держать машину на прогреве, потому что зима началась, ремонтировать там особо нечем», – подытожил военкор.