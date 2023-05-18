Артёмовск всё поменяет, стабильности на фронте больше не будет – Васюнин

Владимир Гладков .  
18.05.2023 19:59
  (Мск) , Москва
Просмотров: 469
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


После освобождения Артёмовска вместо такого же неспешного продвижения вперёд – на фронте начнётся активная фаза боевых действий.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Илья Васюнин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

После освобождения Артёмовска вместо такого же неспешного продвижения вперёд – на фронте начнётся активная...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Когда-нибудь обязательно мы возьмём Артёмовск. И что будет дальше? Такие же Бахмуты, которые тоже будем по полгода брать?», – спросил ведущий.

«Фланги Артёмовска – это точка входа большого наступления, которое анонсировали. Потому что сейчас происходит накат не только по флангам Артёмовска, но и севернее, в сторону Кременной. И южнее – тоже артиллерийские атаки интенсивнее.

Уже можно назвать несколько точек на карте, где ВСУ пытались активно атаковать. Таким образом, они прощупывают слабые места. Там, где что-то у них получается, они перебрасывают дополнительные резервы», – сказал Васюнин.

Он подчеркнул, что сейчас на фронте начинается активная фаза боёв, в которой ВСУ будут пытаться наносить удары, а ВС РФ – контратаковать.

«Соответственно, если где-то у них получится добиться успеха, попытаются перейти к активным действиям и на других направлениях. Такой стабильности, как она была в Бахмуте на протяжении последних месяцев, больше не будет. Дальше они будут действовать активнее. Соответственно, активнее будет действовать и наша армия», – добавил военкор.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Май 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть