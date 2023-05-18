Артёмовск всё поменяет, стабильности на фронте больше не будет – Васюнин

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После освобождения Артёмовска вместо такого же неспешного продвижения вперёд – на фронте начнётся активная фаза боевых действий.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Илья Васюнин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда-нибудь обязательно мы возьмём Артёмовск. И что будет дальше? Такие же Бахмуты, которые тоже будем по полгода брать?», – спросил ведущий.

«Фланги Артёмовска – это точка входа большого наступления, которое анонсировали. Потому что сейчас происходит накат не только по флангам Артёмовска, но и севернее, в сторону Кременной. И южнее – тоже артиллерийские атаки интенсивнее. Уже можно назвать несколько точек на карте, где ВСУ пытались активно атаковать. Таким образом, они прощупывают слабые места. Там, где что-то у них получается, они перебрасывают дополнительные резервы», – сказал Васюнин.

Он подчеркнул, что сейчас на фронте начинается активная фаза боёв, в которой ВСУ будут пытаться наносить удары, а ВС РФ – контратаковать.

«Соответственно, если где-то у них получится добиться успеха, попытаются перейти к активным действиям и на других направлениях. Такой стабильности, как она была в Бахмуте на протяжении последних месяцев, больше не будет. Дальше они будут действовать активнее. Соответственно, активнее будет действовать и наша армия», – добавил военкор.