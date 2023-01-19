Артёмовск взят в полуокружение. Впереди – главные бои

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Русские бойцы освободили населённый пункт Клещеевка к юго-западу от Артёмовска (Бахмута).

Об этом заявил руководитель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Клещеевка освобождена. Вокруг Клещеевки еще ведутся ожесточенные бои. Противник цепляется за каждый метр земли. Вопреки различным мнениям о том, что ВСУ бежит от Артемовска, это не так. ВСУ работает четко, слаженно. Нам есть чему у них поучиться. Но в любом случае подразделения ЧВК «Вагнер» метр за метром идут вперед. Населенный пункт Артемовск будет взят», – заявил Пригожин в аудиосообщении, опубликованном его пресс-службой.

Экс-минобороны ДНР Игорь Стрелков, известный своими пессимистическими комментариями и прогнозами, отмечает, что данный прорыв означает реальную угрозу перехвата главной коммуникационной линии гарнизона ВСУ в Артёмовске – шоссе Константиновка-Бахмут. Фактически можно говорить о полуокружении города.

«Теперь надо следить за реакцией командования ВСУ. В целом, все текущее многомесячное сражение за Бахмут (начатое еще осенью прошлого года) противник делал ставку исключительно на тактику «размена территорий на выигрыш времени». То есть – ВСУ упорно оборонялись, отходя с позиции на позицию по мере их продавливания штурмовыми отрядами «Вагнера», крупных контр-ударов не предпринимали, старались «подставить под удар» не кадровые части «первой очереди», а формирования «второго и третьего сорта» – из мобилизованных с устаревшей техникой и недостаточными количеством артиллерии. Свои ударные соединения Киев явно «придерживал» в резерве. Так было постепенно «разменяно» предполье оборонительной линии Бахмут-Соледар-Северск, так протекало и сражение за Соледар», – пишет Стрелков в своём тг-канале.

Он также допустил, что теперь удержание данного района во чтобы то ни стало командование ВСУ своей задачей не ставит.

«Весь Донбасс им рассматривается только в качестве огромного оборонительного укрепрайона, где они еще ни разу – за исключением района Красного Лимана на излёте Балаклейской операции – не переходили в серьезное наступление (контратаки силами взвод-рота-две – за таковые, конечно, не считаются). Все свои главные удары противник наносил за пределами региона. (Харьков, Херсон), что вполне логично – в плотной застройке любое наступление «вязнет» по объективным причинам», – отметил он.

Тем не менее, Стрелков добавил, что конкретно в Бахмут-Артёмовск противник может вцепиться.

«Однако есть и политический аспект. Бахмут – город старинный, «исторический», крупный дорожный узел – не посёлок типа Соледара. Киеву важно попытаться его удержать «любой ценой» с точки зрения престижа и интересов военной пропаганды. Вскоре мы увидим решение командования противника – будут ли ВСУ вводить свои резервы для предотвращения окружения Бахмута с севера и с юго-востока, начнут ли постепенный вывод гарнизона из намечающегося окружения и/или – как делали уже не раз – оставят «гарнизон смертников» в надежде на выигрыш времени, создание очередной «красивой легенды» и последующий обмен всех, кто будет признан Киевом интересным для его пропагандистских целей», – объяснил бывший командир ополчения.

Российский военкор Герман Куликовский также отмечает, что взятие Клещеевки – это значительный успех на Артёмовском направлении, однако силы всё ещё не равны.

«Даже там у ВСУ сохраняется преимущество в личном составе и технике. Хохол перетащил туда все резервы, и если бы не мощнейший натиск Вагнеров под Соледаром/Бахмутом, ВСУ уже недели 3 как вели бы наступление в районе Кременной и с севера на Сватово. Поэтому надо смотреть даже не на взятые населённые пункты (критики часто через губу рассказывают о том, что мол это такая мелочь, вот взяли бы Славянск и Екатеринослав, было бы дело), а на количество уничтоженного личного состава, потери боеспособности частей и соединений збройных сил Украины. Это и есть основная задача, на данный момент успешно решаемая воинами Оркестра», – написал Куликовский.