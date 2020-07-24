Асад решил поиграть с Россией в многовекторность

24.07.2020, Москва, Максим Карпенко

Власти Сирии решили попытаться поиграть в «многовекторность», что вызвало недоумение в России, которая оказала Дамаску решающую поддержку в борьбе с террористами и восстановлении контроля над страной.

Об инциденте на недавнем бизнес-форуме рассказал в своем блоге бывший глава Совбеза ДНР ветеран «Альфы» Александр Ходаковский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Недавно в наших отношениях с Асадом заискрило. Свидетели говорят, что на сирийском бизнес-форуме с участием Асада наши представители бизнеса были размещены позади китайских и иных, чем было подчеркнуто, что фаворитизмом в отношении наших и не пахнет – прежде всего интересы страны. Говорят, что причиной такого отношения стало поведение нашего бизнеса, который хочет много преференций, но плохо готов брать на себя социальную ответственность в Сирии», – сообщил Ходаковский.

«Параллельно с этим сирийский парламентарий, якобы от своего имени, высказал такую мысль-претензию: Россия много сделала для Сирии, но она не должна забывать, что именно благодаря Сирии она вернулась на мировую арену в качестве активного игрока. Эта шпилька в наш адрес вызвана стремлением Сирии и ее правительства при всей сложности положения хранить и отстаивать свои интересы», – уточнил донецкий командир.