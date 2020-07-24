24.07.2020, Москва, Максим Карпенко
 
Ближний Восток, Политика, Россия, Сирия
Просмотров:

Асад решил поиграть с Россией в многовекторность


Власти Сирии решили попытаться поиграть в «многовекторность», что вызвало недоумение в России, которая оказала Дамаску решающую поддержку в борьбе с террористами и восстановлении контроля над страной.

Об инциденте на недавнем бизнес-форуме рассказал в своем блоге бывший глава Совбеза ДНР ветеран «Альфы» Александр Ходаковский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Недавно в наших отношениях с Асадом заискрило. Свидетели говорят, что на сирийском бизнес-форуме с участием Асада наши представители бизнеса были размещены позади китайских и иных, чем было подчеркнуто, что фаворитизмом в отношении наших и не пахнет – прежде всего интересы страны. Говорят, что причиной такого отношения стало поведение нашего бизнеса, который хочет много преференций, но плохо готов брать на себя социальную ответственность в Сирии», – сообщил Ходаковский.

«Параллельно с этим сирийский парламентарий, якобы от своего имени, высказал такую мысль-претензию: Россия много сделала для Сирии, но она не должна забывать, что именно благодаря Сирии она вернулась на мировую арену в качестве активного игрока. Эта шпилька в наш адрес вызвана стремлением Сирии и ее правительства при всей сложности положения хранить и отстаивать свои интересы», – уточнил донецкий командир.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июль 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подпишитесь на нашу рассылку



    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть