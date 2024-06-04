Асимметричный ответ: В чём главная слабость военных баз США

Сознательная эскалация, затеянная США с разрешением киевскому режиму наносить удары по «признанной мировым сообществом» территории России, серьезно угрожает и самому «гегемону». Имеется в виду не ядерная война сверхдержав, а чувствительные атаки по щупальцам американских военных баз, расползшихся по всему миру. Некогда мощное средство влияния на политику стран и регионов, зарубежные военные базы США, становятся все более и более уязвимыми перед атаками современного и недорогого оружия, попавшего в распоряжения, например, «парней в тапочках», как на Западе называют проиранских «прокси», йеменских хуситов.

Всего по состоянию на 2021–2023 гг. Штаты располагают более 900 базами. Военное присутствие США зафиксировано примерно в 80 государствах. Фактическое количество баз может быть выше, поскольку Пентагон предпочитает держать в секрете полные данные.

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Безопасность собственных военных баз, во множестве разбросанных по всей планете, уже не первый год волнует военное и политическое руководство США, тем более что атака на них не влечет за собой ответного применения статьи о коллективной обороне «один за всех — все за одного». В последние годы Вашингтон сильно озабочен безопасностью своих оккупационных контингентов на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе в виду расширения КНР зоны своего влияния и возможной военной операции по возвращению Тайваня в «родную гавань».

На Ближнем Востоке, особенно в Ираке и Сирии, позиции США настолько шатки и слабо мотивированы юридически, а количество врагов Вашингтона сильно превышает средний показатель по планете, что заставляет власти «гегемона» принимать меры по их укреплению.

Так, за последние пару лет, в восточную часть Сирии, где американские интервенты при участии курдских «прокси» контролируют нефтяное месторождение «Аль-Омар» под видом «борьбы с терроризмом», регулярно наведываются проверяющие из разведслужб США, а также отмечена переброска бронетехники, вооружений и даже новейших систем ПВО THOR, излучающих микроволны.

Тем не менее, как показала практика, американские базы имеют слабую систему ПВО, не позволяющую гарантированно прикрывать контингент США. По самым скромным подсчетам, проиранские «прокси» за последнее время успешно атаковали ракетами и беспилотниками американские базы в Сирии и Ираке не менее 20 раз. Не расстающиеся с мозгами американские эксперты задаются нелегким вопросом: что, если базы США в регионе будут атакованы не собранными в сараях беспилотниками, а серьезным и современным российским вооружением, выданным, так сказать, в качестве ответных мер на удары вглубь России?

Или же Москва вспомнит советский опыт и начнет поддерживать национально-освободительные движения в чувствительных для американского доминирования регионах планеты? Макрон, к примеру, уже полным черпаком переживает подобный экспириенс в Африке.

Сейчас США утыкали своими военными базами всю планету. С одной стороны, это угрожает многим странам мира, включая РФ. С другой – дает огромный список потенциальных целей для ударов. Аналитики указали: нужно выбирать те объекты США, рядом с которыми есть много желающих нанести по ним удар, но не имеющих такой возможности. А в условиях палестино-израильского конфликта таких желающих хоть отбавляй. По сути, остается лишь направить энергию «борцов против Америки» в нужное русло и обеспечить их нужными инструментами.

Но, конечно, первым тяжесть ответа Москвы на удары американским оружием почувствуют главари киевского режима, испытав атаку за атакой на инфраструктуру и объекты, по которым еще не били российские военные.

Военно-политическое руководство РФ будет просто вынуждено перейти к более активным мерам, поскольку расширение «санитарной зоны» не даст ожидаемого эффекта в краткосрочной перспективе. Ее необходимо будет насытить средствами ПВО, которые надо еще произвести, установить РЛС предупреждения ракетного нападения, сформировать гарнизоны для их защиты, которые обязательно станут целями для атак боевиков киевского режима.

Как известно, к примеру, комплекс административных зданий в Киеве, банковскую и инфраструктуру связи российские военные до сих пор не трогали. Пора нанести массированный удар гиперзвуком по Бескидскому тоннелю. Наконец, остаются нетронутыми 28 мостов через Днепр.

Короче говоря, остается немало методов для приведения в чувство зарвавшихся американцев, натовцев и совершенно отмороженной бандеровской шелупони. Но нужно политическое решение Кремля. Впрочем, Путин уже совершенно недвусмысленно намекнул так, чтобы стало понятно даже самым тупым и непролазным: ответ будет, и чтобы компактные государства с высокой плотностью населения оптом не обижались.