«Асимметричный» удар: в Киеве грозят засыпать русских «Градами» в ответ на «Калибры»

15.04.2019, Киев, Владимир Гладков

После спровоцированного США выхода России из договора о ракетах средней и малой дальности Украина оказалась полностью простреливаемой территорией, при этом лишённой возможности создания симметричного противовеса.

О новых «российских угрозах» поведал украинцам в ходе конференции замдиректора киевского Института мировой политики Николай Белесков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Наибольшую опасность, считает Белесков, будут представлять российские ракеты средней дальности наземного базирования.

«Пока Россия выполняла договор о РСМД, то была хотя бы часть Украины, Западная Украина, которая не простреливалась соответствующими ракетами с наземных комплексов, хотя, конечно, у России есть ракеты средней дальности морского базирования, тем не менее их не так много и вообще, если анализировать стоимость, то обычный ракетный комплекс в этом смысле самый дешёвый, потому что создавать корабль или самолёт как высокотехнологическую систему носителя ракет, чтобы соответствовать условиям договора о РСМД, довольно дорого», – рассчитал эксперт.

«Интересная статистика появилась буквально в эту пятницу, что за первый квартал Россия создала 48 крылатых ракет «Калибр», которые, скорее всего, будут идти либо на создание запаса, либо для разворачивания на резервных носителях, потому что, как я говорил, России довольно сложно размещать на морских носителях», – считает Белесков.

Однако, по его словам, у России есть те же «Искандер-М», которые при определённых условиях вполне могут простреливать Украину.

«Собственно, на прошлой неделе тот же секретарь СНБО озвучил статистику, что в случае войны Украине угрожают до 364 российских ракет – это как «Калибры», так и «Искандеры». Однако нужно понимать одну ситуацию: если ни с чем не сравнивать, то эти 364 ракеты выглядят достаточно угрожающе. Но для сравнения можно взять удары, которые наносились американцами в Сирии в 2017 году и в прошлом году британцами и французами. В общей сложности было выпущено 164 ракеты по четырём объектам, и, как показала практика, режим Башара Асада прекрасно себя чувствует», – несколько подбодрил себя и аудиторию спикер.

При этом, по его мнению, ответное наращивание ракетного потенциала в условиях современной Украины – решение «неадекватное».

«Собственно, почему симметричный ответ будет неадекватным? По двум причинам: во-первых, он слишком дорогой. Как показывает практика, страны, у которых есть мощные ракеты средней дальности, тратят не менее 10 миллиардов долларов. А второй момент в том, что сомнительная эффективность. Поскольку для того, чтобы, например, сдержать РФ, одних ракет средней дальности будет мало, даже если представить, что мы их создадим несколько сотен. Потому что над Россией, над Москвой, одни из мощнейших в мире объекты позиционной противоракетной обороны, и даже если они не перехватят часть ракет, без ядерной боеголовки они уничтожат какие-то строения, условно говоря, или объект, но это мало что изменит для РФ. Собственно, почему большинство стран, которые создают ракетное вооружение, пытаются после этого создать ядерную боеголовку – она помогает создать эффект сдерживания. Само наличие ракетного вооружения – это ещё не эффект сдерживания», – рассудил эксперт.

Белесков подчеркнул, что разработки ракет на Украине есть, и они часто используются в предвыборной риторике президента, однако, основной упор необходимо делать на «асимметричном ответе» – посредством развития отечественных реактивных систем залпового огня (РСЗО) для непосредственных ударов по тылам и флангам противника, корректируемых беспилотниками.

«Именно это и будет основой ударной мощью Украины в случае войны», – уверен украинский эксперт.