12.03.2018
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Авторская колонка, НАТО, Пропаганда, Сюжет дня, Украина

«Аспирант» НАТО, или Злобному дурацкому роду нет переводу


Укроп на ветру волнуется и шумит: 8 марта генсек НАТО в дежурной речи упомянул Украину. 9 марта одой радости «повелитель назвал Украину своей любимой женой» в Фейсбуке, посвящённой этому событию, принялась зуммерить вице-Парубий Верховной Рады Ирина Геращенко.

При этом обратилась она почему-то к девочкам: «И пока некоторые кричат «зрадазрадная» и «всэпропало», президент, его команда и натовские ястребицы работают. Девчата, поздравляю вас с фантастической новостью: НАТО признало Украину страной-аспирантом. Работаем дальше – вместе с президентом, парламентом, правительством, неправительственными организациями, экспертами, МЧС и МО, которые провели за эти 4 года фантастическую работу по сближению с Альянсом. И я горжусь, что так много для перемен в стране делают наши женщины в армии, в правительстве, в парламенте, в неправительственном секторе. Ястребицы вы мои дорогие».

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Про «страну-аспиранта НАТО» упомянули и другие украинские политики, включая известного интеллектуала Парубия.

Украинская блогосфера также отреагировала на «вступление в натовскую аспирантуру» в самых восторженных интонациях.

На удивление, реакция Порошенко в Фейсбуке была куда сдержаннее. В своей заметке Главкондитер выразил скромную радость о «повышении амбиций Украины в Альянсе» и «признанию реального состояния дел страны в НАТО». Названа и следующая «амбиция» Украины – стать полноценным членом североатлантического военного блока. Характерно, что при этом Петя ни разу не упомянул термин «страна-аспирант».

Что же произошло? Почему дежурное замечание Столтенберга вызвало столь бурную реакцию у одних и сдержанную у других? И что это за статус такой – «страна-аспирант»?

По-видимому, вожди «революции гидности», как один не обезображенные интеллектом, в очередной раз впали в магию слов. Ведь термин «аспирант» относится к человеку, имеющему статус специалиста с высшим образованием, повышающему свою квалификацию в аспирантуре c целью защиты кандидатской диссертации.

Вот и Парубий со своей «вице», а с ними и орды диванных аналитиков, решили, что НАТО приняло Украину в некий круг приближённых, в «аспирантуру» для узкого круга любителей военного блока объединённого Запада, в которой ей надо будет проявить усердие, накропать на диссер – и тогда дело в шляпе – можно будет ногой открывать двери в брюссельской штаб-квартире Альянса, объявлять личных врагов общими и требовать победы демократии у себя под боком.

На деле, украинская политота в очередной раз столкнулась с непониманием значения иностранных слов. В латыни «aspire» значит – «дуть, веять». В английском языке это слово значит – «стремиться к чему-либо». Видимо, Порошенко во время учёбы на факультете международных отношений Киевского университета, эту тонкость объяснили.

То есть, Столтенберг всего лишь зафиксировал факт, что в НАТО заметили стремление Украины войти в военный блок. Заметили и зафиксировали в пресс-релизе. Символический жест «мысленно с вами». Кроме того, пресс-служба НАТО упомянуло ещё о нескольких подобных «аспирантах» – Грузии, Боснии и Герцеговины, Македонии.

Интересно, что про «аспирантуру в НАТО» украинские политики успели крепко подзабыть. Правда, это было в другой стране, когда значительная часть «новой украинской элиты» приторговывала мелочёвкой, мечтала о подержанной иномарке или занималась гоп-стопом. Фраза об «аспирантуре» уже упоминалась на саммите Альянса в Бухаресте в 2008 году и тогда была сказана куда более важная фраза «Украина будет в НАТО».

Правда, Франция и Германия испоганили всю малину, провалив кандидатуру Украины, но у многих серьёзных наблюдателей создалось впечатление, что вскоре, несмотря на неудачу, НАТО выдаст Неньке ПДЧ – план действий по членству в Альянсе. Карт-бланш на вступление в НАТО.

Однако, годы проходят, Украина далеко не та завидная дебелая баба, что крутила романы и пудрила мозги всем подряд 10 лет назад. И даже став потасканной майданной хабалкой, декоммунизировавшись и отрёкшись от всего и вся, в НАТО всё ещё не спешат выдать ей ПДЧ на руки. Никакие усилия не идут в зачёт. Как будто все её элиты не выпрыгивали из шаровар от усердия и желания понравиться, а Порошенко чудовищными усилиями навозного жука не внедрился без мыла в  евро-атлантический задний проход.

Собственно, для членства в НАТО Украина не только не имеет никаких шансов, но они даже снижаются – считают её в Брюсселе «аспирантом» или нет.

Если раньше против её участия выступали Франция и Германия (у которых только добавилось претензий после торпедирования Порошенко «Минска-2»), то теперь к ним присоединились и другие члены альянса, с которыми Украина вступила в конфликт, не имеющий решения из-за культивирования внутри страны насильственного унитаризма и разухабистой бандеровщины. В первую очередь это, конечно же, Польша и Венгрия. Возможно, что недоброжелателей в НАТО у Неньки и больше. С большой долей уверенности можно назвать Италию, Чехию, возможно, Словакию. Но и тех, что уже имеются, более чем достаточно: членство новичков в НАТО утверждается единогласным голосованием стран-участников.

Кроме того, у руководства НАТО имеется огромный список претензий к Украине, где в первых строках говорится о бедственном состоянии дел в экономике и запредельной коррупции, перед которыми блекнут такие непростые пункты, как несоответствие натовским стандартам организации ВСУ и боевой техники.

Не будем сбрасывать со счетов, что НАТО не принимает к себе страны, имеющие территориальные споры с соседями и/или ведущие боевые действия. Когда-то, ради вступления в НАТО, Ющенко передал в качестве взятки Румынии «спорные» территории на шельфе Чёрного моря, богатые нефтью и газом, но результат, скорее, вышел отрицательный. Теперь же, даже если официальный Киев согласится окончательно отпустить от себя

Крым и Донбасс, ему не позволят сделать это американские кураторы. Ибо ещё при Обаме из Вашингтона прозвучало, что «Крым не будет признан даже в том случае, если Украина официально от него откажется».

Всё, что может предоставить НАТО Украине и другим «аспирантам» на сегодняшний день, – это своеобразное партнёрство, когда Альянс может войти в страну и беспрепятственно шуровать на её территории без каких-либо обязательств в отношении принимающей стороны. Удобненькая такая позиция – кушать чужое геополитическое сало, давая взамен одни лишь смутные обещания как-нибудь потом жениться и облагодетельствовать.

Для Запада очень выгодно поддерживать иллюзии у киевского истеблишмента, одновременно держа Украину вечным просителем внимания у парадного подъезда. Как говорится, любовь зла, а козлы этим пользуются.

Украине также в надежде посматривают на PESCO – объявленное лидерами ЕС «альтернативное НАТО» Старого Света, старающегося освободиться из-под навязчивой опеки США, продолжающейся с окончания Второй Мировой войны. В Киеве почему-то полагают, что PESCO учтёт украинское стояние «над пропастью во ржи» против «орд с Востока», что сжалится и впустит к себе. А там и дорога в ЕС будет открыта.

Наивно. PESCO – не столько «альтернативное НАТО», сколько дополняющая его структура, призванная улучшить военную логистику блока в Европе и сократить накладные расходы. В противном случае в НАТО не благословили бы создание дублирующей структуры. Где в этой схеме место Украины – непонятно. Если только снова попользоваться без обязательств.

Впрочем, это не значит, что Украина нужна НАТО только как лояльная и безответная территория. НАТО уже давно благосклонно принимает украинское пушечное мясцо для выполнения «миротворческих миссий» на оккупированных территориях, предоставляя неограниченные возможности таскать каштаны из огня для старших партнёров за небольшую мзду и дружелюбное похлопывание по плечу. Точно так же НАТО готово помогать Украине в гибридной войне против России и даже воевать до последнего украинца.

Но тут уж винить НАТО не приходится: тема «с москалями воевать будешь?» существует со времён Мазепы, если не раньше, и, несмотря на неизменно печальный результат для вызвавшихся «аспирантов», злобному дурацкому роду до сих пор нет переводу…

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