Ассамблея Косово провалила одиозный антисербский законопроект

13.08.2020, Белград, Алексей Топоров

Только 35 депутатов косовского «парламента» из 120 проголосовали за законопроект «О ценностях войны «Армии освобождения Косово» (UCK) после того, как его публично не поддержали ЕС и США.

Дискриминационный закон не был принят по той причине, что крупнейшие фракции – Демократическая лига Косово и «Самоопределение» проигнорировали голосование.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», поскольку кворума при голосовании за законопроект «О ценностях войны «Армии освобождения Косово» (UCK) не было, его могут поставить на голосование повторно. В этот раз в голосование про проекту демонстративно проигнорировали две крупнейшие фракции Ассамблеи Косово, победившие на парламентских выборах – «Самоопределение» и Демократическая лига Косово, сформировавшая правительство. Также не поддержали законопроект депутаты от партии «Сербский список», по той причине, что он был в первую очередь направлен против сербского национального меньшинства.

При этом проголосовали за законопроект все партии, возглавляемые вчерашними боевиками «Армии освобождения Косово»: Демократическая партия Косово (лидеры Хашим Тачи и Кадри Весели), Альянс за будущее Косово (лидер Рамуш Харадинай) и Социал-демократическая инициатива (лидеры Фатмир Лимай и Якуп Красничи), а также примкнувшие к ним партии других этнических меньшинств.

Хашим Тачи.

Против закона проголосовал только один депутат, что показывает, что «несиловые» партии не выступают против него, а скорее соглашаются с мнением не одобривших закон западных кураторов проекта «Республика Косово». Против законопроекта «О ценностях войны «Армии освобождения Косово» (UCK) выступили посольства США, Германии, Швейцарии, а также офис ЕС и ОБСЕ в Косово, по той причине, что он ставит под угрозу свободу слова и права граждан.

Напомним, что в законопроекте было прописано, что каждый «гражданин Косово» обязан «уважать и защищать ценности борьбы в любое время и при любых обстоятельствах в Косово и за рубежом».

В список этих так называемых «ценностей» были включены: утверждение, что бойцы UCK пали за свободу (иные трактовки не допускаются), флаг банды, ее герб, текст клятвы бандитов, непререкаемый авторитет членов генерального штаба и прочих оперативных штабов, мемориальный комплекс кровожадному террористу Адему Яшари в Преказе и прочие памятники и монументы главарям банд. При этом нарушение закона предполагалось наказывать в соответствии с действующим законодательством (согласно Конституции Косово, это будет означать, что нарушитель является предателем).

«Это попытка узаконить «словесные правонарушения», сначала заставить всех думать, как они, и тех, кто не согласен с ними, отправлять в тюрьму, – прокомментировал законотворчество косовских сепаратистов президент Сербии Александр Вучич. – У них уже разработаны шаблоны допустимых мнений».