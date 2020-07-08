Ассоциация турагентств России: Крым задрал цены больше Сочи, пользуясь закрытой границей

08.07.2020, Москва, Максим Карпенко

«Приличные» отели Крыма повысили цены в два раза, пользуясь ситуацией с закрытой границей в России. Более дешевый сегмент подорожал на 10-15%.

Об этом в эфире телеканала «Мир» заявил член президиума Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, в Крыму сегодня отдых стоит также в два раза дороже, чем в Сочи. Причиной тому является большая конкуренция в Краснодарском крае, в отличие от полуострова.

«Дело в том, что к 14-му году, к Олимпиаде в Сочи, было построено очень много отелей именно в регионе Адлер-Сочи, Красная поляна. Там чуть ли не 26 тысяч номеров было открыто новых. Естественно, никакой Олимпиады в Крыму не было, поэтому в Крыму номерной фонд поуже намного, постарше по возрасту в среднем и, естественно, в Крыму цены выше…

К сожалению, цены значительно выросли. Главная причина – то, что закрыты границы. Если мы говорим о Турции, то в прошлом году в Турцию выехало почти семь миллионов россиян. Естественно, в этом году они не выезжают в Турцию, все эти семь миллионов россиян будут отдыхать на побережье России черноморском.

То же самое – люди не выехали в Грецию, в Испанию, на Кипр – это миллионы людей. Плюс, не забывайте о таком факторе, как Дальний Восток и Восточная Сибирь – это те люди, которые никогда почти не отдыхали в Крыму или в Сочи, они всегда отдыхали в Китае, в Корее, в Таиланде – ну понятно, им лететь из Владивостока в Корею один час, а в Симферополь девять часов. Все это подогрело сильно цены.

Если мы говорим о ценах, в Сочи отдыхать дешевле, чем в Крыму, потому что элементарно пятизвездочных отелей в Сочи в разы больше, чем в Крыму. А цены такие – если в прошлом году в среднем пятизвездочный отель стоил 10-ть тысяч в сутки, сейчас он стоит 15-ть, а иногда и выше. В Крыму, если отель стоил 15-ть тысяч в сутки, то сейчас он стоит, не поверите, 25-30-ть тысяч в сутки на двоих с завтраком. На отели средней и низшей ценовой категории – одна-две-три звезды цены не выросли так значительно, они выросли на 10-15%. То есть, значительно выросли на люксовый сегмент», – заявил Мкртчян.