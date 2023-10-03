Астана намерена соблюдать антироссийские санкции и гнать по «Дружбе» миллионы тонн нефти в Германию

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В конце сентября состоялся визит Касым-Жомарта Токаева в Берлин на саммит С5+1, но уже под председательством Олафа Шольца, что стало закреплением прежнего мероприятия, прошедшего в США еще 19 сентября. Казахстан и Центральная Азия призваны по замыслу стать дойной коровой для спасения немецкой промышленности и плацдармом для враждебной деятельности в отношении России.

И снова, как и в Нью-Йорке, главной целью переговоров стало обсуждение темы обеспечения бесперебойной доставки нефти, газа, урана, редкоземельных металлов для военно-промышленного комплекса и других полезных ископаемых.

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То есть регион и в основном Казахстан интересовали Германию сугубо как сырьевой придаток, в том числе и для замещения России в деле поставок жизненно важных ресурсов.

Показательно, что в этот раз по инициативе уже президента Штайнмайера был и полностью изменён формат взаимных обсуждений, когда полностью исключались вопросы обеспечения прав и свобод граждан, ущемления национальных меньшинств или религиозных общин. И всё в итоге свелось к элементарной повестке увеличения немецкого капитала в добывающих проектах.

В целом такой подход сделал своё дело – успокоил среднеазиатских правителей, которые стали сразу же наперебой нахваливать недра своих стран в целях привлечения европейских цивилизованных инвесторов. Чего стоит только одна речь того же Токаева, который явно превзошёл своего предшественника в деле рекламы раздачи богатств страны за блестящие бусы.

«Ожидается, что к 2040 году мировой спрос на критические материалы и редкоземельные металлы увеличится в четыре раза. По оценкам Всемирного банка, в Казахстане насчитывается более 5000 неразведанных месторождений стоимостью свыше 46 трлн долларов. Именно поэтому я предложил канцлеру Олафу Шольцу создать консорциум для реализации совместных сырьевых проектов», – призвал охочих до дармовщинки немецких промышленников президент РК.

Еще 2 июня на саммите глав государств Центральной Азии и Европейского Союза Токаев предлагал президенту совета ЕС Шарлю Мишелю и европейским корпорациям 60 месторождений редкоземельных металлов. Но сейчас это уже оформилось в грандиозный проект по формированию уже целого консорциума, куда войдут уже американские, европейские и британские компании по кабальным для Казахстана схемам в рамках новых Соглашений о разделе продукции (СРП).

И тут же образовался на встрече глава немецкой HMS Bergbau AG Деннис Швиндт, который показал президенту РК и всем присутствующим план возведения горно-обогатительного комбината по добыче и переработке лития в Восточно-Казахстанской области на сумму в полмиллиарда долларов.

Несмотря на то, что проект добычи несет непоправимый ущерб для экологии области и страны в целом, Токаев поспешил заявить:

«Казахстан прилагает все усилия для создания благоприятной экосистемы регулирования в горнодобывающей промышленности».

Под «благоприятной системой» он имел ввиду внесённые в срочном порядке изменения в законодательство горнодобычи, которое наделяет западные компании правом без конкурса забирать себе месторождения если при геологоразведке они их обнаружили и освоили. Плюс предполагается снятие налогов и предоставление различных преференций. Таким вот образом и создаётся «зелёная экономика» полной колониальной зависимости.

Помимо этого, компания Linde GmbH заключила меморандум с национальной компанией «КазМунайГаз» меморандум о развитии совместных нефтехимических проектов в Казахстане. А уже Siemens Energy планирует реализовать проект по модернизации электрических сетей Казахстана. Причём последний контракт будет многомиллиардным и завязан на дальнейшее внедрение дорогостоящих европейских технологий выработки электроэнергии через «зелёные» ветряки и солнечные панели.

Через призму соглашения становится понятным почему правительством РК торпедируется посредством националистической агентуры и неправительственных объединений реализация совместного с Росатомом проекта строительства АЭС на юге республики. Для того чтобы не допустить появления данного индустриального объекта даже инициирован специальный референдум, который должен показать, что «народ против» атомной энергетики.

Но больше всего Берлин и Олафа Шольца во время бесед интересовала дешёвая казахстанская нефть, которая призвана влить свежую кровь в чахнущую немецкую индустрию из-за разрыва экономических связей и санкционной войны в отношении России. По словам Токаева, Казахстан уже поставил в ФРГ 500 тысяч тонн, а до конца года объем составит уже 890 тыс. тонн, но оказывается этого очень мало.

Канцлер попросил срочно нарастить поставки, несмотря на то, что немецкое издание Tageszeitung уже назвала РК четвертым поставщиком сырой нефти в страну. И Астана сразу же взяла под козырёк и срочно провела переговоры с руководством компании «Транснефть» о перекачке дополнительных 1,2 млн т в год по трубопроводу «Дружба».

Токаев как искусный дипломат вновь провернул и представил это в виде целой пиар акции, получив кучу восторженных отзывов в деловой прессе не только Германии, но и всего Европейского Союза.

«По просьбе германских друзей мной подтверждена готовность нашей страны увеличить объемы поставок нефти и придать им долгосрочный характер», – сказал президент РК во время итогового брифинга саммита.

В итоге сейчас Токаев воспринимается «спасителем Европы», так как предоставляет надежду, в особенности немецким гигантам индустрии, на немедленное получение дешёвых ресурсов, причём всего спектра от нефти до урана.

В этом смысле Астана не только замещает Москву на европейском рынке, но и становится серьезным конкурентом, так как начинает сбивать цены на поставляемую продукцию и становится палочкой выручалочкой для враждебных РФ стран, и в частности ФРГ, поставляющих вооружение Киеву.

Интересно, что сразу же после саммитов в Нью-Йорке и Берлине правительство РК немедленно сообщило об увеличении добычи урана, сократившегося ранее на треть. Понятно, что всё сырьё по более дешёвой стоимости сейчас пойдет в Европу и США в силу роста потребности их энергетики и оборонной промышленности несмотря на все мантры о «зеленой повестке».

А ведь весь смысл всех последних переворотов и революций в странах Африки было – избавиться от колониальной зависимости со стороны Франции, ЕС и США и заставить их платить большую цену за получаемый уран, редкоземельные металлы, золото и другие полезные ископаемые. Власти же Казахстана выступают в этой игре в качестве настоящего штрейкбрехера, разрушающего общий фронт развивающихся стран, борющихся против империализма и помогающего Западу выйти из нынешнего кризиса.

Более того, это удар и по Китаю, с его монополией на добычу и производство целого ряда редкоземельных металлов. Плюс вся Средняя Азия благодаря Астане превращается не в просто сырьевую яму и перевалочную базу, но и во враждебный плацдарм, так как вступает в противоречие с процессами геополитической и экономической переориентации России на Восток. А ЦА теперь будет вырываться из создаваемой новой экономической и политической конструкции в лице ШОС, БРИКС и других.

Не зря Шольц и Штайнмайер вдруг заговорили о всемерной поддержке суверенитета республик региона, имея ввиду что они не должны сильно сближаться с Москвой и Пекином и потребовали от правителей соблюдения антироссийских санкций. Поэтому неудивительно, что Касым-Жомарт Токаев как главная фигура саммита заявил 28 сентября следующее:

«Казахстан однозначно будет следовать санкционному режиму. Мы имеем контакты с соответствующими организациями по соблюдению санкционного режима и каких-либо опасений немецкой стороны в отношении возможных действий, направленных на то, чтобы обойти санкционный режим, мне кажется не должно быть».

И тут президент Казахстана не обманул, так как теперь вся торговля республики с Россией контролируется совместной американо-казахстанской комиссией, куда входят чиновники Минфина США. Американский посол в Астане Дэниел Розенблюм даже похвалил руководство республики за активное участие в изоляции России:

«Меры, предпринимаемые правительством Казахстана, являются эффективными. И у правительства правильные намерения, а именно контроль над товарами и услугами, которые могут быть использованы в военных целях».

Правда пикантность ситуации заключается в том, что, вступая в антироссийскую коалицию с Западом, Астана будет гнать миллионы тонн нефти в Германию по российскому трубопроводу «Дружба», используя параллельно железные дороги и трубопровод КТК в Новороссийске. Да еще обеспечивать военно-промысленный комплекс США и стран ЕС редкоземельными металлами, что будет оборачиваться ростом выпуска высокоточного оружия, используемого против российской армии.

В заключении можно сказать, что на прошлой неделе по данным издания Газете.uz в Ташкенте прошла конференция начальников генштабов Узбекистана, Пакистана, Туркменистана, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана под председательством главы Центрального командования Вооружённых сил США Майкла Курилла. А это как раз – прямой результат саммита в Нью-Йорке и закрепляющего в Берлине.