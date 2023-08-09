Астана намерена спекулировать российским зерном с целью – выдавить саму Россию

В правящей элите Казахстана открыто говорят о необходимости использования транзитных возможностей страны для спекуляции российской аграрной продукцией, пользуясь нынешними трудностями Москвы, рассчитывая, что в РФ на это попросту закроют глаза только из-за желания сохранения схем серого импорта электроники.

В этом и заключается ошибка небожителей из Аккорды (администрации президента) в Астане, которые думают, что смогут нажиться на нынешней ситуации, перепродавая российское зерно, выдавая его за своё на мировых рынках, и осуществляя тем самым недобросовестную конкуренцию. Как говорится, жадность на этот раз подвела «многовекторных союзников», желающих и рыбку съесть, и косточкой не подавиться.

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Всё дело в том, что Казахстан поставляет на внешний рынок чуть более 2% зерновых от мировых объемов. По официальным данным в республике выращивается 16,4 млн тонн, и из них на экспорт отправляется где-то 7 млн тонн, а якобы внутри остаётся 5,6 млн тонн. Но этим цифрам нельзя полностью доверять, так как многие мукомолы в РК говорят, что давно работают на дешёвом российском зерне, а все казахстанское сырье – сразу же вывозится за рубеж.

При этом государство фактически отказывается субсидировать собственную отрасль. Как сообщают местные СМИ, правительство так и не возвратило зернопереработчикам 12%-процентный НДС за прошлый год, что составляет более 40 млрд тенге на сегодняшний момент, и производители муки, например, уходят в минус на 15–20%.

Плюс есть пределы для роста производительности и расширения посевов, так как аграрный сектор находится в состоянии упадка, что констатирует и официальный представитель объединения крупных продкорпораций «Зерновой союз Казахстана» Евгений Карабанов.

«В Казахстане же, если говорить, к примеру, об основной культуре растениеводства, – пшеница мягких сортов. И потому растениеводы и зернопроизводители не раз замечали, что ее рентабельность стремительно падает, и казахстанским фермерам следует задуматься о диверсификации посевов с переходом на более перспективные культуры», – указывает Карабанов.

представитель объединения крупных продкорпораций «Зерновой союз Казахстана» Евгений Карабанов

А для этого нужны крупные инвестиции в отрасль, которых не предвидится. Ведь частный казахстанский капитал этого делать не хочет, предпочитая работать в добывающих отраслях совместно с западными корпорациями или раздувая пузырь недвижимости, как и правительство, действующее сейчас по установкам МВФ, ВБ и Совета по реформам при президенте РК (аналог украинского), возглавляемого британским финансистом и бывшим руководителем ЕБРР Сумой Чакрабарти.

На сегодняшний момент Казахстан экспортирует своё сырье в основном из мягких сортов пшеницы в Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Иран, Афганистан, и последние несколько месяцев в Китай. При этом осваивать новые рынки продкорпорации не собираются, так как необходимо за них бороться, а значит, вкладывать значительные средства в логистику и в развитие сектора, что при нынешней модели вывозной экономики, как мы говорили, невозможно.

Поэтому расчёт строится в основном на огромные пространства Китая, так как он, по словам того же Карабанова, «огромный и платежеспособный», но нарастить экспорт в Поднебесную также оказывается невозможно.

И поэтому, чтобы поднять рентабельность и нарастить экспорт без вложения инвестиций в отрасль, местные депутаты нашли простой выход – осуществить это за счёт массовой закупки дешёвого российского зерна, которое как раз субсидируется российским правительством в целях увеличения конкурентоспособности. А затем продавать его по более высоким ценам.

Это мнение озвучил депутат Мажилиса Айдарбек Ходжаназаров, который, с одной стороны, предложил продлить запрет на ввоз зерновых культур автомобильным транспортом из России, чтобы не снижать цену на пшеницу внутри страны и сохранить собственную монополию, а с другой, заявил о важности пополнения продкорпорациями своих запасов на будущее посредством того же российского сырья. Якобы от данной хитрой операции аграрии смогут получать в итоге хотя бы по 100 тысяч тенге за тонну прибыли.

депутат Мажилиса Айдарбек Ходжаназаров

Прикрывается данная операция под разговоры об оценках развития мирового рынка продовольствия, связанного с выходом РФ из «зерновой сделки», так как, по мнению экспертов, в целом цена на зерно подскочит, и тогда закупленная впрок по дешёвой цене пшеница пойдёт в тот же Китай с большой прибылью для Астаны. То есть вместо развития собственного производства предлагается попросту сидеть и заниматься тупо перепродажей чужого зерна, вытесняя саму же Россию из рынка Центральной Азии.

Уже сейчас отмечаются факты закупки наличностью различными казахстанскими предпринимателями в РФ дешёвого зерна, которое потом выдаётся как казахстанское – и уже без оплаты НДС реализуется за рубеж. Данная политика уже называется интервенцией…

Этому способствуют и игры Турции, которая также стремится нажиться за счёт закупки российского зерна через тот же Казахстан, используя его членство в ЕАЭС и ТС. Анкара всерьез рассматривает Астану в качестве некого хаба по спекуляции пшеницей, произведённой в РФ, и намерена вывозить его уже по другой цене через Транскаспийский международный транспортный коридор (ТМТК) (на фото). При этом интересы Москвы в Астане и Анкаре рассматривать и учитывать вообще не собираются.

Это и есть экономическое проявление Организации тюркских государств как империалистического и паразитического союза, направленного на выдавливание России из региона и эксплуатацию её ресурсов и аграрного сектора в своих интересах в деле наращивания прибылей за счёт элементарной спекуляции.

Для этих целей и идёт активное развитие данного транспортного маршрута в обход России даже по нынешнему мелеющему Каспию. Так, только одной нефти отгрузили во втором квартале 347,1 тысяч тонн с одного лишь месторождения Тенгиз, подконтрольного американским компаниям, хотя еще в первом квартале экспорт составлял всего 19,2 тысяч тонн. Фактически рост за несколько месяцев увеличился в 18 раз. Того же хотят достигнуть и в деле переправки скупаемой российской пшеницы сухогрузами в Азербайджан, а далее через Турцию в Европу.

Но это явно опасная игра для самой Астаны, так как в ответ на явно недружественные шаги казахстанского руководства Москва может и должна пойти на быстрое и значительное сокращение зернового экспорта в РК. Более того, российские производители сами уже наращивают поставки своей продукции в те же КНР и Иран, что не даст казахстанским продкорпорациям, связанным с Акордой, получить заветные миллиарды.

Кроме этого, имея под рукой более 60-ти миллионов тонн свободной пшеницы, Россия, столкнувшись с такой недобросовестной конкуренцией способна за счёт отправки более качественных сортов полностью перебить казахстанский экспорт в тот же Узбекистан, Афганистан и Китай, используя транзитные возможности Туркмении.

Это уже происходит сейчас, так как Кабулу, например, выгоднее закупать более дешёвое российское зерно, провозимое через Каспий, нежели казахстанское. Это кстати, показывает абсолютно верный подход в деле организации транспортного коридора в обход Казахстана, который протянулся из Киргизии в Узбекистан, Туркмению и далее по Каспию в российскую Астрахань.

Он был создан для импорта стратегически важных товаров, но по этому же маршруту может пойти обратно и российское зерно, которое не оставит никаких перспектив для других производителей.

Правда, осознавая такие перспективы, в Казахстане уже раздаются трезвые голоса, например, на попытки депутатов парламента запретить ввоз российской молочной продукции вслед за закрытием провоза мяса птицы. Так, председатель правления НАО «Национальный аграрный научно-образовательный центр» Толеутай Рахимбеков раскритиковал меры, предлагаемые депутатами и отраслевыми объединениями по квотированию импорта молочной продукции из России.

председатель правления НАО «Национальный аграрный научно-образовательный центр» Толеутай Рахимбеков

«Например, известно, что значительную часть валютной выручки Казахстану приносит нефть, а 98% экспорта казахстанской нефти осуществляется через Россию. При введении запрета на ввоз в Казахстан нескольких десятков тысяч тонн российской молочной продукции, Россия может ответить ограничением транспортировки десятков миллионов тонн казахстанской нефти через свою территорию. Как говорится, комментарии излишни», – считает Толеутай Рахимбеков.

Но, похоже, что это только глас вопиющего в пустыне, так как правящая элита со своей прозападной ориентацией, по примеру украинской, уже закусила удила и не хочет анализировать последствия.