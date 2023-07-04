Астана вводит торгово-финансовую блокаду РФ и одновременно требует разворота сибирских рек

Правящая казахстанская элита всё больше смещается в сторону Запада как экономически, наращивая поставки в ЕС, Великобританию и США и получая инвестиции для добывающего сектора, так и риторически, очерняя советское прошлое и отказываюсь от дальнейшей поддержки России.

К такому выводу можно прийти, глядя на неуклюжие действия казахстанских чиновников и финансистов, которые неукоснительно сейчас следуют западным санкциям. Поначалу в мае – июне местные банки массово отказывались от платежей в рублях, нарушая достигнутое соглашение о дедолларизации взаимной торговли, а затем и от валюты, причём не объясняя причин.

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Александр Факторов, глава российского обменника криптовалют MoneyPort увидел в этом результат переговоров с приезжавшей в Астану делегацией американских чиновников. По его мнению, Вашингтон, таким образом, стремится перекрыть все каналы для движения рублей как на международном уровне, так и на постсоветском пространстве, а также для недопущения их конвертации в те же доллары.

По данным издания VPost подтвердили недавно такие отказы со стороны казахстанских банков 11 крупнейших российских компаний-импортеров. Эксперты утверждают, что данное явление стало массовым и практически всеобщим, что говорит о переходе банковской и финансовой системы РК под полный контроль США.

В итоге российский бизнес вынужден стал использовать Бишкек и Ташкент для осуществления дальнейшего импорта, то есть уже через другие республики Центральной Азии производить оплаты и финансовые операции. Такой метод приводит к росту на 5-6% стоимости всех платежей, что в итоге отражается на ценах и внутри самой России.

Фактически в связи с этим дело идёт и к постепенному перекрытию каналов поставок стратегических товаров через Казахстан, о чём мы уже писали в предыдущих материалах. Это подтверждает и руководитель глава ассоциации «Грузавтотранс» Владимир Матягин, отметивший, что условия транспортировки грузов резко усложнились, и сейчас перевозчики вынуждены везти необходимую продукцию уже через Армению, Грузию, Азербайджан, Иран и даже Поднебесную.

Но это еще не всё! Внедряются Астаной и санкционные меры в отношении уже всех россиян в банковской сфере. Так, после посещения республики главы Госдепа Энтони Блинкена в конце марта и помощника министра финансов США Элизабет Розенберг в апреле фондовая биржа РК отделила счета граждан РФ и Белоруссии, фактически запретив им осуществлять операции с валютами и активами.

Розенберг

Этим самым нарушаются многие правила и принципы свободной торговли в рамках ЕАЭС, подвергается эрозии и сама эта организация, а также ставятся под вопрос союзнические и дружеские отношения между странами, когда республика из серой зоны постепенно становится или уже стала оплотом англосаксков в регионе.

Последние июньские встречи с делегациями из США и ЕС, где были обсуждены вопросы передачи месторождений редкоземельных металлов в руки транснациональных корпораций, что является подтверждением выбранного курса по геополитической переориентации РК.

Известный казахстанский политолог Максим Казначеев считает, что новая волна передачи европейским и американским корпорациям казахстанских месторождений понадобилась команде президента в Астане, в первую очередь, для самоутверждения на Западе.

«Не секрет, что после января 2022 года Запад некоторое время не доверял Токаеву, рассматривал его как пророссийского политика. Велась подготовка к введению санкций против чиновников Казахстана за нарушения прав человека после подавления попытки госпереворота. Казахстанскому МИД стоило больших усилий разрядить ситуацию – санкции так и не ввели. Платой за это и стала продажа месторождений», – отмечает эксперт.

Показательном в этом смысле является и выступление Касым-Жомарта Токаева на состоявшемся 4 июля в онлайн-формате саммите ШОС, где он подверг критике организацию, которая якобы неспособна осуществлять самостоятельную деятельность в сфере строительства объектов инфраструктуры и производства.

«Следует признать, что за более чем 20 лет не удалось реализовать ни одного крупного экономического проекта именно под эгидой ШОС. Очевидным фактором является отсутствие механизмов финансового сопровождения проектной деятельности. Поэтому предлагаю поручить совету глав правительств рассмотреть возможность создания совместного инвестиционного фонда и высказать предложения по данному важному проекту», — заявил президент РК.

При этом он предложил рассмотреть в качестве площадки для привлечения прямых капиталовложений международный финансовый центр «Астана», где действует британское право, особый английский арбитражный суд и который не подконтролен правительству Казахстана, а является инструментом западных финансовых и добывающих воротил по закабалению страны и всей Центральной Азии.

А просьбы выделить деньги якобы для осуществления «крупного экономического проекта», на самом деле – желание профинансировать за счёт других членов ШОС строительство враждебного для России Транскаспийского обходного маршрута, в котором заинтересованы ЕС и Турция. При этом Брюссель средства для этого выделять не спешит, рассчитывая лишь на простой вывоз сырья, а Пекин уже сомневается в развитии данной инфраструктуры, сам находясь в шаге от санкций, которые сделают этот проект убыточным.

То, что всё не в интересах России и КНР, говорит даже поздравительная телеграмма по случаю Дня независимости США, направленная Токаевым в Вашингтон Байдену, полная подобострастия и заискивания. В ней президент РК, как сообщает пресс-служба Акорды (администрации президента), высказал признательность за поддержку в деле укрепления безопасности и взаимосвязанности региона Центральной Азии, а также «отметил поступательное развитие казахско-американского расширенного стратегического партнерства в сферах обеспечения безопасности, энергетики, привлечения инвестиций».

Вот, кто реальный хозяин и центр мира, на который молятся представители казахстанской правящей элиты и выражают свою признательность и уверенность в «успешном развитии сотрудничества». На этом фоне Россия им кажется досадной помехой и лишь необходимым резервуаром для получения ресурсов, преференций для льготного транзита добываемого сырья в страны ЕС, технологий и прочих товаров.

Интересно, что Астана на фоне пещерной русофобии, тотальной дерусификации названий городов и улиц и раздувания сверху антироссийских настроений в ситуации нового энергетического кризиса в результате аварий на ряде НПЗ и прекращения добычи на некоторых месторождениях нефти по техническим причинам в итоге обратилась за помощью не к Вашингтону, а к Москве. Правительство РК намеревается сейчас закупить большие объёмы дизтоплива и бензина в РФ, хотя еще пару месяцев само запрещало вывоз казахстанских ГСМ в страны ЕАЭС.

Более того, 27 июня депутат Мажилиса Казахстана Серик Егизбаев обратился к своим коллегам из Госдумы России с предложением возобновить забытый проект по переброске части стока сибирских рек в южном направлении. Дело в том, что республику и регион ожидает опустынивание. Потребительский расчёт Акорды строится на том, что Россия из-за союзнических обязательств непременно предоставит халявные водные ресурсы, да еще и за свой счёт построит каналы в РК и Центральную Азию.

Очень четкую и трезвую позицию об этом озвучил на своём телеграм-канале журналист «Комсомольской Правды» Дмитрий Стешин, предостерегая от такого подхода, когда вовсю в Казахстане происходит своя «украинизация».

«Россия окончательно превратилась в стог сена и «каждый забирает сколько унесет?» За водой – к англичанам и американцам, они пришлют бутилированную. Не удивлюсь, если найдутся куколды, начнут с этим проектом бегать и его продвигать, рассказывая о «деды воевали, бабки помогали» и «влиянии России на постсоветском пространстве»», – отмечает публицист.

У Дмитрия Стешина кстати есть документальный фильм «Проект Тайга», где он рассказывает о том как в 70-е годы ядерными взрывами пытались срыть водораздел между Колвой и Вишеркой, чтобы прорыть канал в сторону Казахстана. К каким экологическим последствиям это привело, можно убедиться воочию, и кто даст гарантии, что возобновление проекта не приведёт к катастрофическим последствиям для Сибири?

В ситуации, когда редкоземельные металлы, драгоценные камни, да и все полезные ископаемые передаются правящей элитой РК за бесценок Западу, происходит реабилитация легионеров СС и признание «голодомора», при этом перекрывается импорт и финансовые транзакции, а от Москвы требуют предоставления водных ресурсов и ГСМ, то следует очень крепко подумать, прежде чем помогать теперь «братушкам» англосаксов.