Astra Militarum о сбитом Ил-76 ВСУ: русские добровольцы помогли жителям снять блокаду Луганска

15.06.2020, Москва, Игорь Кононенко

Руководитель военно-политического ТГ-канала Astra Militarum Комиссар Яррик порассуждал о том, как падение украинского Ил-76 с карателями ВСУ 14 июня 2014 года спасло десятки тысяч жизней мирных граждан.

Напомним, Ил-76 с десантниками Днепропетровской бригады направлялся в Луганский аэропорт (ЛАП). Украинским военным была поставлена задача провести в Луганске карательную операцию. Однако этому не суждено было случиться. Украинский самолёт был сбит, а все 40 карателей ВСУ и 9 членов экипажа погибли.

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Военный эксперт отреагировал на запись с официального канала украинского президента Владимира Зеленского, почтившего память погибших украинских военных: «Светлая память воинам, которые погибли в сбитом самолете Ил-76 и всем защитникам Украины, которые в этот день отдали свои жизни за нашу независимость».

Автор ТГ-канала Astra Militarum решил напомнить, что, если бы украинские каратели всё-таки добрались до Луганского аэропорта, погибли бы тысячи ни в чём неповинных мирных жителей. Буквально за две недели до этого события украинские ВВС обстреливали самый центр города.

Комиссар Яррик отмечает, что украинская власть героизировала последний полёт карателей, устроивших геноцид мирного населения.

«Нет, Владимир Александрович. Они погибли не за независимость Украины – они погибли потому, что шли убивать», — пишет автор канала.

Он также напомнил, что только в июне в ЛАП приземлилось по меньше мере 19 грузовых самолётов ВСУ, доставивших военную технику, вооружение и боеприпасы. Украинские каратели подготавливали диверсионно-разведывательные группы и предпринимали вооружённые вылазки на сторону ополчения. По мнению автора поста, ВС Украины вели открытую войну против своих сограждан.

Эксперт вспомнил про ранее опубликованные им записи из найденного дневника ополченца ЛНР Александра Чепишко, приехавшего в Луганск из Сызрани. Чепишко участвовал в освобождении Хрящеватого и Новосветловки и пал смертью храбрых в боях за тот самый ЛАП. В последнем письме отцу ополченец объяснил, что подвигло его встать на защиту мирного населения Донбасса.

«Я не мог спать по ночам. Я не мог сидеть и причитать: «Как же это плохо и неправильно». Для чего наши деды и отцы погибали на войне? Для того, чтобы их дети и внуки жили в мире! Как я мог сидеть и смотреть, как убивают и пытаются растоптать то, во что мы верили, чем дорожим и что любим? Все то, за что погибли 69 лет назад десятки миллионов людей!» — писал Александр Чепишко.

В своём дневнике он подробно описывал зверства украинских карателей, расстреливающих дома мирных жителей из крупнокалиберных орудий.

«Погибших не могут достать из-под завалов месяцами. Людей просто не успевают доставлять в больницы… Именно тут я осознал, что придется воевать не с украинскими военными, и не с боевиками, как в чеченскую (войну), а с самыми настоящими животными – нацистами, фашистами, других слов у меня нет!» — описывал Чепишко.

В заключении автор ТГ-канала Astra Militarum подчеркнул, что именно российским добровольцам и ополченцам удалось предотвратить геноцид мирного населения и вернуть жителям Луганска надежду на мирное существование.