ATACMS не уничтожат российскую авиацию в Крыму – киевский военный эксперт

Украина смогла нанести урон российской авиации в Бердянске и Луганске, ударив по аэродромам переданными США ракетами ATACMS с кассетными боеприпасами, только потому, что эти аэродромы были гражданскими.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский военный эксперт Иван Киричевский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, аэродромы же в Крыму защищены и построены для военных нужд, поэтому ожидать, что урон будет соответствующим, не стоит.

«Если брать чисто ожидания гражданских, то, знаете, на успех надеяться не стоит, потому что сейчас период такой, что не нужно строить завышенных ожиданий. Нюанс просто в чем? Россияне начали, это не просто они построили себе аэродромы в Бердянске и Луганске – они использовали аэропорты, которые и так там стояли заброшенные, гражданские.

Начали использовать только этим летом и чувствовали себя очень безопасно, что ничего не делали в стиле накрывать вертолеты покрышками или что-то такое – просто скученно ставили эти вертолеты. Может быть, именно поэтому и были выбраны именно эти два аэродрома как объекты для первого удара ATACMS по российской авиации, потому что они себя там чувствовали в безопасности», – сказал эксперт.

«Все-таки если продолжать дальше, то аэродромы в Крыму – там же российские военные аэродромы с классическими укрытиями, которые строились еще в советские времена. Соответственно, накрывать цели кассетами там будет, мягко говоря, сложнее, потому что эти укрытия и строились на случай наличия каких-то таких поражающих элементов. Поэтому рисовать инфографику и рассказывать, что мы сейчас всю авиацию в Крыму посадим, гражданским украинцам точно не надо», – заявил Киричевский.