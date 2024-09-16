Переданные Украине Соединенными Штатами ракеты ATACMS ничего не стоят, если ими запрещают бить по тылам на территории РФ. Об этом, выступая на «Ялтинской европейской стратегии» заявил президент Украины Владимир Зеленский (срок полномочий истек в мае), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Зеленский пожаловался, что США стали поставлять Украине в три раза меньше систем Himars, которые запускают в том числе ATACMS.

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«Русские применяют свою авиацию, эти корректируемые авиабомбы, 4 тысячи в месяц. Как раз по тому же востоку. Так для чего ATACMS? ATACMS в том виде, что есть у нас сегодня, – ни о чем, если ты не можешь их применять по их военным базам или по их площадкам, где есть вертолеты, по их военным аэродромам, где есть самолеты. Ни о чем, если у ATACMS большие ограничения по применению ракет, потому что их мало, – к сожалению, это не работает, это факт. Himars очень нам помогали, я благодарю Соединенные Штати за Himars с самого начала. Я не могу вам сказать, но могу только сравнить процент на начало поставок Himars – в начале применения Himars их было в три раза больше, чем сейчас. В три раза. То есть мы должны во время полномасштабной войны это увеличивать и увеличивать в производстве. Мы не можем давить на США, мы и так им благодарны, но тем не менее, если мы говорим о Himars, ATACMS, другие средства, которые способны метко уничтожать врага, то нам нужно не ограничивать количество, а увеличивать производство», – заявил Зеленский.